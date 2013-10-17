Банк Інвестицій і Заощаджень

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 бер, 2020 17:42
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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 28 бер, 2020 21:19
Додано: Суб 28 бер, 2020 21:34
А что Вам понятно по регистрации, если человек зарегистрировался в начале февраля, когда никаких органичений по выплатам валюты не было?
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 28 бер, 2020 22:07
Да знаем мы, какого банка Вы сотрудник
Жадность и Отвага!
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