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Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 бер, 2020 21:19
тарасов написав:
Киев-Оболонь,ни фига не отдают уже 2 недели, я думаю сотрудник банка отписался, по регистрации же понятно...
Я не сотрудник этого банка.
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George
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Додано: Суб 28 бер, 2020 21:34
тарасов написав:
Киев-Оболонь,ни фига не отдают уже 2 недели, я думаю сотрудник банка отписался, по регистрации же понятно...
А что Вам понятно по регистрации, если человек зарегистрировался в начале февраля, когда никаких органичений по выплатам валюты не было?
Жадность и Отвага!
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Додано: Суб 28 бер, 2020 22:07
George написав:
Я не сотрудник этого банка.
Да знаем мы, какого банка Вы сотрудник
George написав:
Мисто банк сегодня спокойно отдал более 5000$ без предзаказа.
Жадность и Отвага!
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Додано: Суб 28 бер, 2020 22:42
Да вааще больше похоже на агента НБУ, который грит, шо с валютой в банках всьоо норм
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 28 бер, 2020 23:23
George написав:
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:04
Re: Аккордбанк
Банк отдал валюту по закончившемуся депозиту вообще без предзаказа. Т.е. когда возникнет вопрос, куда понести депозит, в Альфу или сюда (Альфа не отдает валюту и курс забора валюты в гривне откровенно грабительский), я думаю, у меня вопросов не возникнет.
Везет же этому вкладчику во всех банках и без предзаказа, кроме Альфы
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Igneus
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omb
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