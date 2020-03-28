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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
16
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:42

  тарасов написав:Квесторе_поверніться
каждый день обещают, звонил в НБУ, там все знают, но сделать ничего не могут, грят самолеты ж не летают... :mrgreen:

порты закрыли Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:19

  тарасов написав:Киев-Оболонь,ни фига не отдают уже 2 недели, я думаю сотрудник банка отписался, по регистрации же понятно...

Я не сотрудник этого банка.
George
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:34

  тарасов написав:Киев-Оболонь,ни фига не отдают уже 2 недели, я думаю сотрудник банка отписался, по регистрации же понятно...

А что Вам понятно по регистрации, если человек зарегистрировался в начале февраля, когда никаких органичений по выплатам валюты не было?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:07

  George написав:Я не сотрудник этого банка.

Да знаем мы, какого банка Вы сотрудник :wink:
  George написав:Мисто банк сегодня спокойно отдал более 5000$ без предзаказа.

:D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:42

  lubopytnaya написав:
  George написав:Я не сотрудник этого банка.

Да знаем мы, какого банка Вы сотрудник :wink:
  George написав:Мисто банк сегодня спокойно отдал более 5000$ без предзаказа.

:D

Да вааще больше похоже на агента НБУ, который грит, шо с валютой в банках всьоо норм :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 23:23

  lubopytnaya написав:
  George написав:Я не сотрудник этого банка.

Да знаем мы, какого банка Вы сотрудник :wink:
  George написав:Мисто банк сегодня спокойно отдал более 5000$ без предзаказа.

:D

  George написав:Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:04
Re: Аккордбанк
Банк отдал валюту по закончившемуся депозиту вообще без предзаказа. Т.е. когда возникнет вопрос, куда понести депозит, в Альфу или сюда (Альфа не отдает валюту и курс забора валюты в гривне откровенно грабительский), я думаю, у меня вопросов не возникнет.

Везет же этому вкладчику во всех банках и без предзаказа, кроме Альфы :wink:
Igneus
 
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