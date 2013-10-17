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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
16
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:51

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:George, а які банки не віддали валюту?

Ну, так Альфа же!

Вроді Альфа вже почала віддавати...тому і запитую.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:08

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:George, а які банки не віддали валюту?

Ну, так Альфа же!

Вроді Альфа вже почала віддавати...тому і запитую.


По Альфе ситуацию сейчас не знаю.
Приватбанк - не отдает проценты по валютному депозиту, хотя в первые дни карантина отдавали.
Пиреус - родственники забирали валюту со скандалом (в первый день карантина), они какой-то себе лимит придумали в 500$.
George
 
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  #<1 ... 49505152
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