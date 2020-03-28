Вроді Альфа вже почала віддавати...тому і запитую.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 бер, 2020 11:51
Вроді Альфа вже почала віддавати...тому і запитую.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:08
По Альфе ситуацию сейчас не знаю.
Приватбанк - не отдает проценты по валютному депозиту, хотя в первые дни карантина отдавали.
Пиреус - родственники забирали валюту со скандалом (в первый день карантина, если не ошибаюсь), они какой-то себе лимит придумали в 500$.
Додано: Нед 29 бер, 2020 13:18
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Так собі міркую ліміт це не найгірша ситуація при світовій кризі.
При тітоньці Го які були ліміти?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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