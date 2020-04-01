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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
16
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 11:41

toleranza
Блин, да никому ничего по валюте не отдают, с 17.03 закончился депо в дол., на все мои обращения в НБУ и сам банк ничего не изменили, все включают дурака... :evil:
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 11:53

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

Сегодня звонил на отдел, сказали добро пожаловать, валюта есть
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 15:00

  abc111 написав:Сегодня звонил на отдел, сказали добро пожаловать, валюта есть

Жарт...зарах. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 15:10

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

abc111 написав:Сегодня звонил на отдел, сказали добро пожаловать, валюта есть
Ви хоч смайлики ставте.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 19:28

  Zochan написав:
abc111 написав:Сегодня звонил на отдел, сказали добро пожаловать, валюта есть
Ви хоч смайлики ставте.




....завтра будут и смайлики и гифки и все остальное, завтра буду на отделе.....,они готовятся :)
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 12:46

  abc111 написав:
  Zochan написав:
abc111 написав:Сегодня звонил на отдел, сказали добро пожаловать, валюта есть
Ви хоч смайлики ставте.




....завтра будут и смайлики и гифки и все остальное, завтра буду на отделе.....,они готовятся :)

Ну и как с валютой? Звонил вчера на горячую линию, говорили, что валюту пока не выдаем (будут ли выдавать вообще)
Но что хуже всего не отдают гривной! Мне кажется они любыми способами удерживают средства, может действительно на закрытие идут.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 15:20

Шкода бєлочку. :( В спокійні часи час від часу відпускали трудящим іноземну валюту за найвигіднішим курсом. Київ, Академ.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:04

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  Proofy написав:Но что хуже всего не отдают гривной!

Ні валюти ні гривні в закромах банки....ну і нехай...більше Фонда ж ніхто сюди не ніс.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:05

  abc111 написав:
  Zochan написав:
abc111 написав:Сегодня звонил на отдел, сказали добро пожаловать, валюта есть
Ви хоч смайлики ставте.




....завтра будут и смайлики и гифки и все остальное, завтра буду на отделе.....,они готовятся :)

Звіт в студію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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