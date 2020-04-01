toleranza
Блин, да никому ничего по валюте не отдают, с 17.03 закончился депо в дол., на все мои обращения в НБУ и сам банк ничего не изменили, все включают дурака...
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Додано: Сер 01 кві, 2020 11:41
toleranza
Блин, да никому ничего по валюте не отдают, с 17.03 закончился депо в дол., на все мои обращения в НБУ и сам банк ничего не изменили, все включают дурака...
Додано: Сер 01 кві, 2020 11:53
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Сегодня звонил на отдел, сказали добро пожаловать, валюта есть
Додано: Сер 01 кві, 2020 15:00
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 01 кві, 2020 15:10
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Ви хоч смайлики ставте.
Додано: Сер 01 кві, 2020 19:28
Додано: Чет 02 кві, 2020 12:46
Ну и как с валютой? Звонил вчера на горячую линию, говорили, что валюту пока не выдаем (будут ли выдавать вообще)
Но что хуже всего не отдают гривной! Мне кажется они любыми способами удерживают средства, может действительно на закрытие идут.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Чет 02 кві, 2020 15:20
Шкода бєлочку. В спокійні часи час від часу відпускали трудящим іноземну валюту за найвигіднішим курсом. Київ, Академ.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Чет 02 кві, 2020 18:04
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Ні валюти ні гривні в закромах банки....ну і нехай...більше Фонда ж ніхто сюди не ніс.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 кві, 2020 18:05
Звіт в студію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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