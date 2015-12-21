З 2015 року страховий курс по долару 40...з 2018 з місяця на місяць світову тітку кризу чекаєм.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 кві, 2020 18:55
З 2015 року страховий курс по долару 40...з 2018 з місяця на місяць світову тітку кризу чекаєм.
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Додано: Чет 02 кві, 2020 19:10
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 02 кві, 2020 19:14
На карті оперативна гривня яку можна швидко вивести....якщо встигнути.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 кві, 2020 21:18
много ветхой гривны было налом,с терминалом решил не еб@ться,посетил отделение бисбанки,сейчас % выше ,чем в Авале на бессрочным,а для меня это тоже бонус
никому не верю
Додано: П'ят 03 кві, 2020 09:25
....завтра будут и смайлики и гифки и все остальное, завтра буду на отделе.....,они готовятся [/quote]
Ну и как с валютой? Звонил вчера на горячую линию, говорили, что валюту пока не выдаем (будут ли выдавать вообще)
Но что хуже всего не отдают гривной! Мне кажется они любыми способами удерживают средства, может действительно на закрытие идут.[/quote]
...вчера выдали валютой, скандалить не пришлось
Осталось чуть депошек на летний период
Додано: П'ят 03 кві, 2020 10:30
Додано: П'ят 03 кві, 2020 11:55
Додано: П'ят 03 кві, 2020 19:26
Они жлобятся, если я хочу купить 10к-20к или продать, они предложат только 1-2к, это в период НЕ кризисного времени. А сейчас тем более.
Лучше УкрГаз, Алла, Рада и не морочить голову
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:35
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Сегодня, спустя 2,5 недели и кучу моих жалоб, отдали половину депо в дол., остальную половину обещали отдать завтра, вот так...
Додано: Пон 06 кві, 2020 22:58
везет вам,я месяц не могу забрать. Звонил в НБУ говорят, самолеты летят с баксами, подождите еще недельку Всем на.рать как работают банки.
Лично я больше туда ни ногой.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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