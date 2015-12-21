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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
16
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:55

  flysoulfly написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Proofy написав:Но что хуже всего не отдают гривной!

Ні валюти ні гривні в закромах банки....ну і нехай...більше Фонда ж ніхто сюди не ніс.
головна проблема... по якому курсу предполагалось ото "не більше Фонда" і який курс буде на момент...

З 2015 року страховий курс по долару 40...з 2018 з місяця на місяць світову тітку кризу чекаєм.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 19:10

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  Квесторе_поверніться написав:більше Фонда ж ніхто сюди не ніс.

  sens написав:На карте гривна,больше 200 к
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 19:14

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:більше Фонда ж ніхто сюди не ніс.

  sens написав:На карте гривна,больше 200 к

На карті оперативна гривня яку можна швидко вивести....якщо встигнути.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 21:18

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:більше Фонда ж ніхто сюди не ніс.

  sens написав:На карте гривна,больше 200 к

На карті оперативна гривня яку можна швидко вивести....якщо встигнути.
много ветхой гривны было налом,с терминалом решил не еб@ться,посетил отделение бисбанки,сейчас % выше ,чем в Авале на бессрочным,а для меня это тоже бонус
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 09:25

  Zochan написав:
abc111 написав:Сегодня звонил на отдел, сказали добро пожаловать, валюта есть
Ви хоч смайлики ставте.




....завтра будут и смайлики и гифки и все остальное, завтра буду на отделе.....,они готовятся :)[/quote]
Ну и как с валютой? Звонил вчера на горячую линию, говорили, что валюту пока не выдаем (будут ли выдавать вообще)
Но что хуже всего не отдают гривной! Мне кажется они любыми способами удерживают средства, может действительно на закрытие идут.[/quote]



...вчера выдали валютой, скандалить не пришлось :)
Осталось чуть депошек на летний период
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 10:30

  abc111 написав:...вчера выдали валютой, скандалить не пришлось :)
Осталось чуть депошек на летний период

Если банк задерживает выдачу валютных депозитов, то валюту он, тем более, не продает, и курсы "аппетитные" поставил "от фонаря", а реальной продажи нет?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 11:55

  Igneus написав:Если банк задерживает выдачу валютных депозитов, то валюту он, тем более, не продает, и курсы "аппетитные" поставил "от фонаря", а реальной продажи нет?
в том то и дело, что и реальная продажа есть!
и реальная покупка есть!
т.к курсы там всё время действительно чуть ли не наилучшие
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 19:26

Они жлобятся, если я хочу купить 10к-20к или продать, они предложат только 1-2к, это в период НЕ кризисного времени. А сейчас тем более.

Лучше УкрГаз, Алла, Рада и не морочить голову
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:35

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

Сегодня, спустя 2,5 недели и кучу моих жалоб, отдали половину депо в дол., остальную половину обещали отдать завтра, вот так...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:58

  тарасов написав:Сегодня, спустя 2,5 недели и кучу моих жалоб, отдали половину депо в дол., остальную половину обещали отдать завтра, вот так...
везет вам,я месяц не могу забрать. Звонил в НБУ говорят, самолеты летят с баксами, подождите еще недельку :) Всем на.рать как работают банки.
Лично я больше туда ни ногой.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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