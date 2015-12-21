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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
16
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:23

  Proofy написав:
  тарасов написав:Сегодня, спустя 2,5 недели и кучу моих жалоб, отдали половину депо в дол., остальную половину обещали отдать завтра, вот так...
везет вам,я месяц не могу забрать. Звонил в НБУ говорят, самолеты летят с баксами, подождите еще недельку :) Всем на.рать как работают банки.
Лично я больше туда ни ногой.

Виглядає шо банка по кеш валюті виявилась слабкою ланкою.
Ну і СМС прислала. Просить гривню їм занести під 14% і долар під 3,25%.
Ще в СМС є таке фраза - Ми виконуємо зобовязання вчасно. :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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