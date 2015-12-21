Банк Інвестицій і Заощаджень

тарасов написав:Сегодня, спустя 2,5 недели и кучу моих жалоб, отдали половину депо в дол., остальную половину обещали отдать завтра, вот так...
везет вам,я месяц не могу забрать. Звонил в НБУ говорят, самолеты летят с баксами, подождите еще недельку Всем на.рать как работают банки. Лично я больше туда ни ногой.
Виглядає шо банка по кеш валюті виявилась слабкою ланкою. Ну і СМС прислала. Просить гривню їм занести під 14% і долар під 3,25%. Ще в СМС є таке фраза - Ми виконуємо зобовязання вчасно.
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