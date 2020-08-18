RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
16
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:06

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень - МОШЕННИКИ

v57 Я ж наче пояснив, що мені надавали фіктивні виписки весь час. А виявити правду зміг лише у липні 2020. Останній місяць у них триває службова перевірка, звільнили багато персоналу, когось поклали на "дурку" як керуючого відділенням в Черкасах Рябко Р. Г. Я чекав повернення своїх коштів, але вони годують обіцянками і ходять у відпустку через одного. Гірше, що продовжують залучати депозити... Повірте, що буде і Генеральна прокуратура, і НБУ. Терпець майже урвався.
batyanya
 
Повідомлень: 3
З нами з: 31.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 54555657
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1691, 1692, 1693
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16926 2354870
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 сер, 2020 18:16
Вкладчик1234
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4237, 4238, 4239
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42381 5135016
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 сер, 2020 17:55
andreyiskra
Альфа-Банк 1 ... 8874, 8875, 8876
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88757 10435373
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 сер, 2020 17:09
v57

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.