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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 сер, 2020 18:06
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень - МОШЕННИКИ
v57 Я ж наче пояснив, що мені надавали фіктивні виписки весь час. А виявити правду зміг лише у липні 2020. Останній місяць у них триває службова перевірка, звільнили багато персоналу, когось поклали на "дурку" як керуючого відділенням в Черкасах Рябко Р. Г. Я чекав повернення своїх коштів, але вони годують обіцянками і ходять у відпустку через одного. Гірше, що продовжують залучати депозити... Повірте, що буде і Генеральна прокуратура, і НБУ. Терпець майже урвався.
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