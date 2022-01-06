Банк Інвестицій і Заощаджень

Додано: Сер 15 гру, 2021 09:29

Білочка вирішила по-бєспрєдєльнічать...



Сьогодні позвонил в КЦ , дізнатись залишок по-рахунку, роблю так час від часу, їхній банкінг не використовую.



Сьогодні, після відповіді на набір питань по ідентифікації (а у БіЗ він ширше, ніж в інших банках), операторка заявляє, що в мене не вказано номер фінансового телефону і залишок по карті вона не назве. На моє заперечення, що я дзвоню з цього номеру 2-3 рази щомісяця, вона "змінила платівку" і сказала, що я не пройшов переідентифікацію і для її проходження мені треба звернутись до відділення банку.

На моє заперечення, що я щойно пройшов переідентифікацію по телефону (називав їй і паспорт, і адресу реєстрації), операторка все одно сказала звернутись у відділення.

Я відкрив цю карту в травні 2021, ясна річ пройшовши всю ідентифікацію і надавши всі документи, то що це за ідентифікація кожні 6 місяців?



Відділення БіЗ обслуговує тільки при пред'явленні не тільки паспорту, а й оригіналу ІПН...



Спробую передзвонити пізніше, може буде більш адекватний оператор...