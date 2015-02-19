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Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
18
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
16
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 09:29

Білочка вирішила по-бєспрєдєльнічать...

Сьогодні позвонил в КЦ , дізнатись залишок по-рахунку, роблю так час від часу, їхній банкінг не використовую.

Сьогодні, після відповіді на набір питань по ідентифікації (а у БіЗ він ширше, ніж в інших банках), операторка заявляє, що в мене не вказано номер фінансового телефону і залишок по карті вона не назве. На моє заперечення, що я дзвоню з цього номеру 2-3 рази щомісяця, вона "змінила платівку" і сказала, що я не пройшов переідентифікацію і для її проходження мені треба звернутись до відділення банку.
На моє заперечення, що я щойно пройшов переідентифікацію по телефону (називав їй і паспорт, і адресу реєстрації), операторка все одно сказала звернутись у відділення.
Я відкрив цю карту в травні 2021, ясна річ пройшовши всю ідентифікацію і надавши всі документи, то що це за ідентифікація кожні 6 місяців?

Відділення БіЗ обслуговує тільки при пред'явленні не тільки паспорту, а й оригіналу ІПН...

Спробую передзвонити пізніше, може буде більш адекватний оператор...
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:32

Що й вимагалося довести:
щойно знову дзвонив в КЦ, він після відповіді на поставлені запитання без проблем озвучив залишок, уточнив про фінансовий номер телефону -все ок, він заведений у них в системі, з приводу - переідентифікацію - теж все ок, проходити не треба.

Таке враження, що в позвопераційний час (а я перший раз дзвонив близько 8:30), в КЦ працюють стажисти або аутсорсери
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 12:28

так, что, - на выход?

https://www.bisbank.com.ua/article/pidv ... kh-osib-2/

по гаманцу 1% за снятие
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 19:31

  IMPRINTER написав:так, что, - на выход?

https://www.bisbank.com.ua/article/pidv ... kh-osib-2/

по гаманцу 1% за снятие
с какой карты снятие нала без % ?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 21:25

  sens написав:
  IMPRINTER написав:так, что, - на выход?

https://www.bisbank.com.ua/article/pidv ... kh-osib-2/

по гаманцу 1% за снятие
с какой карты снятие нала без % ?


Было с прыбуткового гаманца ...

с Универсально бесплатно снятие, но там платное зачисление нецелевых денег ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 22:21

  IMPRINTER написав:
  sens написав:
  IMPRINTER написав:так, что, - на выход?

https://www.bisbank.com.ua/article/pidv ... kh-osib-2/

по гаманцу 1% за снятие
с какой карты снятие нала без % ?


Было с прыбуткового гаманца ...

с Универсально бесплатно снятие, но там платное зачисление нецелевых денег ...
в приложении между счетами и далее снятие , или тут тоже %?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:37

sens

бесплатное снятие тока с этой карты ... с гаманца и текущего платное
переводы с нее через /ИБ по моему беспоатны - это аналог КДВ примата ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 07:57

  IMPRINTER написав:sens

бесплатное снятие тока с этой карты ... с гаманца и текущего платное
переводы с нее через /ИБ по моему беспоатны - это аналог КДВ примата ...

Если как в Привале,то нужен вклад Активный,ещё р2р с февраля 10 грн
sens
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 08:09

  IMPRINTER написав:так, что, - на выход?

https://www.bisbank.com.ua/article/pidv ... kh-osib-2/

по гаманцу 1% за снятие

А в чем интерес к этой карте с такими %% на остаток?
lloydbanksua
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