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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
18
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
16
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:05

  sens написав: https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... 1.2022.pdf Умови обслуговування карткових рахунків фізичних осіб в рамках Тарифного плану «Універсальна Преміум» 35. Процентна ставка, що нараховується на залишок власних коштів на картковому рахунку: Нараховуються щоденно на фактичну суму залишку на рахунку та сплачується один раз в місяць. До 5 000 грн. 0% Від 5 000,01 грн. 7,00%

Просто с 7% есть варианты, при чем без особых трудностей с выходом.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:12

  lloydbanksua написав:Просто с 7% есть варианты, при чем без особых трудностей с выходом.

нда, для банки с их репутацией довольно невысокая премия клиентам за риски.
На понт берут :D
flysoulfly
 
Повідомлень: 316
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  #<1 ... 60616263
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