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Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 січ, 2022 17:05
sens написав:
https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... 1.2022.pdf Умови обслуговування карткових рахунків фізичних осіб в рамках Тарифного плану «Універсальна Преміум» 35. Процентна ставка, що нараховується на залишок власних коштів на картковому рахунку: Нараховуються щоденно на фактичну суму залишку на рахунку та сплачується один раз в місяць. До 5 000 грн. 0% Від 5 000,01 грн. 7,00%
Просто с 7% есть варианты, при чем без особых трудностей с выходом.
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lloydbanksua
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Додано: Пон 10 січ, 2022 20:12
lloydbanksua написав:
Просто с 7% есть варианты, при чем без особых трудностей с выходом.
нда, для банки с их репутацией довольно невысокая премия клиентам за риски.
На понт берут
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flysoulfly
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