На сайте можно бесплатно размещать вакансии и резюме. Все вакансии и резюме проверяются администратором сайта.
По мимо вакансий - работодатель может размещать свои новости и события, а также есть фото галерея компании.
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:51
Сайт по работе в Украине JobIs
Хочу порекомендовать хороший сайт поиска работы в Украине
На сайте можно бесплатно размещать вакансии и резюме. Все вакансии и резюме проверяются администратором сайта.
По мимо вакансий - работодатель может размещать свои новости и события, а также есть фото галерея компании.
Додано: Нед 29 кві, 2018 05:37
Мої знайомі радили цей ресурс для пошуку роботи за кордоном:
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:33
И зачем вы это на финансовый форум притащили? Где вакансии бухгалтеров, аналитиков, финдиров?
Додано: Сер 29 сер, 2018 15:37
Сайты по поиску работы/персонала
Вот мой рейтинг сайтов по поиску работы:
Додано: Чет 10 січ, 2019 17:36
Ще є
Там можна також публікувати вакансії, наче безкоштовно.
Додано: Чет 28 лют, 2019 18:31
Лучший сайт для поиска работы
Для того, чтобы найти работу или разместить вакансию лучше всего пользоваться
Этот сайт входит в топ-5 мире и это совершенно бесплатно.
Додано: Сер 05 чер, 2019 14:11
Re: Сайты по поиску работы/персонала
Є ще карта українських ІТ вакансій
Додано: Суб 17 сер, 2019 13:23
Вот интересный сайт для рекомендации IT кандидатов
Хочу порекомендовать отличный портал
* Можно рекомендовать IT кандидатов за серьезный бонус в $$$
* Пассивно размещать резюме кандидата и также получать вознаграждение
* Искать кандидатов и быстро закрывать вакансии
Так же Bonus.work имеет свою партнерскую программу. Оглянитесь вокруг, очень вероятно, что в данный момент кто-то из Ваших друзей, знакомых или коллег ищет работу в ИТ -
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:35
Re: Сайты по поиску работы/персонала
Добрый день!
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