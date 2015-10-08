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Сайты по поиску работы/персонала
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:51

Сайт по работе в Украине JobIs

Хочу порекомендовать хороший сайт поиска работы в Украине https://jobis.com.ua/.
На сайте можно бесплатно размещать вакансии и резюме. Все вакансии и резюме проверяются администратором сайта.
По мимо вакансий - работодатель может размещать свои новости и события, а также есть фото галерея компании.
pavelbor
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 05:37

  boris_khiznyak написав:
  nazar_babich20000 написав:Ваша информация немного не актуальна только по той причине, что сейчас в основном люди заинтересованы найти работу за границей где-то в Европе нежели у себя в стране. И объяснять почему все именно так думаю не стоит. Поэтому готов поделиться информацией про то как устроиться на работу за границей.

Отличный сайт! Из раздела "Экономика" аж целых 3 вакансии!
1. Список вакансій оновлюється кожного дня: починаючи з прибирання - закінчуючи працівниками складних операцій на автозаводах
2. Приглашаю инвесторов, креативных людей с Бизнес идеями, разработками, готовым продуктом
3. РОБОТА в Німеччині та Італії. Допомога по дому, Сиділки, Няні. Заробітна плата від 600 євро

Вот и думаю, куда податься: на конвейер или в сиделки?


Мої знайомі радили цей ресурс для пошуку роботи за кордоном: https://polandrevizor.com
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:33

  w_bufett написав:Мої знайомі радили цей ресурс для пошуку роботи за кордоном: https://polandrevizor.com

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
И зачем вы это на финансовый форум притащили? Где вакансии бухгалтеров, аналитиков, финдиров?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 сер, 2018 16:09

Gastarbaiter
ссылочную массу набирают.
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Повідомлення Додано: Сер 29 сер, 2018 15:37

Сайты по поиску работы/персонала

Вот мой рейтинг сайтов по поиску работы:
https://www.work.ua/ - Очень крутой, большой ресурс по поиску работы, но мне не очень нравиться фильтр поиска.
https://dou.ua/ - сайт хорош для поиска работы в IT сфере.
https://happymonday.com.ua/ru/ - ресурс для поиска работы и для персонального, карьерного развития. Тут вакансии прикольные в разных сферах типа НГО, IT, креативных индустриях и тд.
ivanzadnipr
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:36

Ще є https://ua.jooble.org/
Там можна також публікувати вакансії, наче безкоштовно.
Matew
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 18:31

Лучший сайт для поиска работы

Для того, чтобы найти работу или разместить вакансию лучше всего пользоваться https://ua.jooble.org/.
Этот сайт входит в топ-5 мире и это совершенно бесплатно.
kisyaket
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 14:11

Re: Сайты по поиску работы/персонала

Є ще карта українських ІТ вакансій https://devspace.com.ua/, інформація з https://jobs.dou.ua/
senseye_com_ua
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:23

Вот интересный сайт для рекомендации IT кандидатов

Хочу порекомендовать отличный портал Bonus.work, где:

* Можно рекомендовать IT кандидатов за серьезный бонус в $$$
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* Искать кандидатов и быстро закрывать вакансии

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myshareit
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:35

Re: Сайты по поиску работы/персонала

Добрый день!
Предлагаю площадку для поиска удалённой работы. Подпишитесь на канал, чтобы ежедневно получать свежие вакансии.
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ИгорьАхм
 
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