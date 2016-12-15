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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 05 тра, 2017 17:40
Re: Предложения о Покупке и Продаже банковских металлов
Потери в любом случае будут, от доллара на грамме, в зависимости от степени поврежденности.
Додано: Пон 04 вер, 2017 10:28
Re: Предложения о Покупке и Продаже банковских металлов
Всегда есть в наличии золото и серебро! Индвидуальные цены для каждого клиента! Привезу под Вас нужное количество металла(золото-серебро) в любой разбивке.
Откуплю золото и серебро у физ лиц по хорошим курсам. Откупаю слитки штамп и литье. Любые обьемы, практически по всем областным центрам.
Есть инвест монеты НБУ на продажу.
Работаю по всей Украине.
Работаю с валютой.
Денежные переводы по Украине от 0,2% в гривне.
тел. 067 656 02 40 (Вайбер и Вотсап)
Андрей АБ Экспресс Банк
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:48
Слиток 100 г
Продам литий слиток по вигодной цене 0935245773
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:38
Всегда есть в наличии золото и серебро! Индвидуальные цены для каждого клиента! Привезу под Вас нужное количество металла(золото-серебро) в любой разбивке.
Откуплю золото и серебро у физ. лиц по хорошим курсам. Откупаю слитки штамп и литье. Любые обьемы, практически по всем областным центрам.
Есть инвест монеты НБУ на продажу.
Работаю по всей Украине.
Работаю с валютой.
Денежные переводы по Украине от 0,2% в гривне.
тел. 067 656 02 40 (Вайбер и Вотсап)
Андрей АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"
тел. 063 251 90 45 (Вайбер и Вотсап)
Мария АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:24
Всегда есть в наличии золото и серебро! Индвидуальные цены для каждого клиента! Привезу под Вас нужное количество металла(золото-серебро) в любой разбивке.
Откуплю золото и серебро у физ. лиц по хорошим курсам. Откупаю слитки штамп и литье. Любые обьемы, практически по всем областным центрам.
Есть инвест монеты НБУ на продажу.
Работаю по всей Украине.
Работаю с валютой.
Денежные переводы по Украине от 0,2% в гривне.
тел. 067 656 02 40 (Вайбер и Вотсап)
Андрей АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"
тел. 063 251 90 45 (Вайбер и Вотсап)
Мария АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
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