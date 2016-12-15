Предложения о Покупке и Продаже банковских металлов

Додано: Пон 04 вер, 2017 10:28

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[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.