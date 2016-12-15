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Предложения о Покупке и
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Предложения о Покупке и Продаже банковских металлов
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 241242243244
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2017 17:40

Re: Предложения о Покупке и Продаже банковских металлов

Потери в любом случае будут, от доллара на грамме, в зависимости от степени поврежденности.
esaul
 
Повідомлень: 423
З нами з: 21.01.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2017 10:28

Re: Предложения о Покупке и Продаже банковских металлов

Всегда есть в наличии золото и серебро! Индвидуальные цены для каждого клиента! Привезу под Вас нужное количество металла(золото-серебро) в любой разбивке.

Откуплю золото и серебро у физ лиц по хорошим курсам. Откупаю слитки штамп и литье. Любые обьемы, практически по всем областным центрам.
Есть инвест монеты НБУ на продажу.

Работаю по всей Украине.

Работаю с валютой.

Денежные переводы по Украине от 0,2% в гривне.

тел. 067 656 02 40 (Вайбер и Вотсап)
Андрей АБ Экспресс Банк
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
Andrey_Gold
 
Повідомлень: 987
З нами з: 16.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:48

Слиток 100 г

Продам литий слиток по вигодной цене 0935245773
kasprivdmitro
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Повідомлень: 1
З нами з: 01.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:38

Всегда есть в наличии золото и серебро! Индвидуальные цены для каждого клиента! Привезу под Вас нужное количество металла(золото-серебро) в любой разбивке.

Откуплю золото и серебро у физ. лиц по хорошим курсам. Откупаю слитки штамп и литье. Любые обьемы, практически по всем областным центрам.
Есть инвест монеты НБУ на продажу.

Работаю по всей Украине.

Работаю с валютой.

Денежные переводы по Украине от 0,2% в гривне.

тел. 067 656 02 40 (Вайбер и Вотсап)
Андрей АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"

тел. 063 251 90 45 (Вайбер и Вотсап)
Мария АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
Andrey_Gold
 
Повідомлень: 987
З нами з: 16.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:24

Всегда есть в наличии золото и серебро! Индвидуальные цены для каждого клиента! Привезу под Вас нужное количество металла(золото-серебро) в любой разбивке.

Откуплю золото и серебро у физ. лиц по хорошим курсам. Откупаю слитки штамп и литье. Любые обьемы, практически по всем областным центрам.
Есть инвест монеты НБУ на продажу.

Работаю по всей Украине.

Работаю с валютой.

Денежные переводы по Украине от 0,2% в гривне.

тел. 067 656 02 40 (Вайбер и Вотсап)
Андрей АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"

тел. 063 251 90 45 (Вайбер и Вотсап)
Мария АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
Andrey_Gold
 
Повідомлень: 987
З нами з: 16.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 сер, 2018 11:41

,какая цена покупки слитка голд 100 гр.???
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 22:49

Слитки 250 грам литье

Куплю слитки 250 грамм литье. Пишите в лс или телеграм
@j1ok1

курс 14.00 за грамм
j1ok1
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 14:51

Есть на руках 3 слитка по 500 гр золота 999.9 пробы. 37 долларов за грамм. +380965911332
13kapital
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:09

куплю золото

Andrey_Gold объявление актуально? если да то по чём продашь золото 250 гр. штамп ???
dimabigus
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:00

Всегда есть в наличии золото и серебро! Индвидуальные цены для каждого клиента! Привезу под Вас нужное количество металла(золото-серебро) в любой разбивке.

Откуплю золото и серебро у физ. лиц по хорошим курсам. Откупаю слитки штамп и литье. Любые обьемы, практически по всем областным центрам.
Есть инвест монеты НБУ на продажу.

Работаю по всей Украине.

Работаю с валютой.

Денежные переводы по Украине от 0,2% в гривне.

тел. 067 656 02 40 (Вайбер и Вотсап)
Андрей АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"

тел. 098 837 84 10
(Вайбер и Вотсап)
Марьяна АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
Andrey_Gold
 
Повідомлень: 987
З нами з: 16.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 241242243244
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