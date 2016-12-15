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Предложения о Покупке и
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Предложения о Покупке и Продаже банковских металлов
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:37

Re: Предложения о Покупке и Продаже банковских металлов

В наличии есть банковские слитки золота и серебра.Индвидуальные цены для каждого клиента! Доставка под клиента по всей Украине,в любой разбивке.

Откупаю у физ.лиц банковские слитки штамп и литье в любых объёмах по всем регионам


Работаю с валютой по всей Украине.

тел. 097-648-37-82
Наталия АТ «МЕГАБАНК»
MelnykN
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:21

Продам эолотые монеты 1 кнция и 0,5 унуии(Архисьрптиги)
Хомяк
 
Повідомлень: 53
З нами з: 15.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:44

Покупаю драг мет. г Киев. Пишите предложения в ЛС или на ел. почту (дам номер телефона) vladus17@hotmail.com
с ув.
Life is good.
vladus17
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 21.03.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 143 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 11:46

Есть в наличии несколько золотых слиток, обращайтесь в ЛС или на ел. почту за деталями. vladus17@hotmail.com
Life is good.
vladus17
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 21.03.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 143 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:28

Покупка продажа золота

vladus17
Покупка продажа золота. Слитки, монеты.
https://buysellgold.info/
embargo
 
Повідомлень: 3
З нами з: 02.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 242243244245
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Nathaniel
Что думаете о покупке метало з Польше? монеты, слитки
Vova123 » Чет 15 гру, 2016 15:18
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Сер 21 лют, 2018 21:20
art_kushnir_mcc
Покупка и продажа банковских слитков золота и серебра.
Grandgold » Сер 08 лют, 2017 14:21
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