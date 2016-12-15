Предложения о Покупке и Продаже банковских металлов

Додано: Сер 26 сер, 2020 14:46

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Откуплю золото и серебро у физ. лиц по хорошим курсам. Откупаю слитки штамп и литье. Любые обьемы, практически по всем областным центрам.

Есть инвест монеты НБУ на продажу.



Работаю по всей Украине.



Работаю с валютой.



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Андрей АО "МЕГАБАНК"

[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.