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Предложения о Покупке и Продаже банковских металлов
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:37
В наличии есть банковские слитки золота и серебра.Индвидуальные цены для каждого клиента! Доставка под клиента по всей Украине,в любой разбивке.
Откупаю у физ.лиц банковские слитки штамп и литье в любых объёмах по всем регионам
Работаю с валютой по всей Украине.
тел. 097-648-37-82
Наталия АТ «МЕГАБАНК»
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MelnykN
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- Повідомлень: 1
- З нами з: 29.01.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 11:21
Продам эолотые монеты 1 кнция и 0,5 унуии(Архисьрптиги)
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Хомяк
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- Повідомлень: 53
- З нами з: 15.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 11:44
Покупаю драг мет. г Киев. Пишите предложения в ЛС или на ел. почту (дам номер телефона) vladus17@hotmail.com
с ув.
Life is good.
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vladus17
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- Подякували: 147 раз.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 11:46
Есть в наличии несколько золотых слиток, обращайтесь в ЛС или на ел. почту за деталями. vladus17@hotmail.com
Life is good.
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vladus17
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- Повідомлень: 1597
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 147 раз.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 12:28
vladus17
Покупка продажа золота. Слитки, монеты.https://buysellgold.info/
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embargo
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- З нами з: 02.01.18
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- Подякували: 0 раз.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 14:46
Всегда есть в наличии золото и серебро! Индвидуальные цены для каждого клиента! Привезу под Вас нужное количество металла(золото-серебро) в любой разбивке.
Откуплю золото и серебро у физ. лиц по хорошим курсам. Откупаю слитки штамп и литье. Любые обьемы, практически по всем областным центрам.
Есть инвест монеты НБУ на продажу.
Работаю по всей Украине.
Работаю с валютой.
тел. 067 656 02 40 (Вайбер и Вотсап)
Андрей АО "МЕГАБАНК"
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
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Andrey_Gold
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- Повідомлень: 970
- З нами з: 16.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 8 раз.
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