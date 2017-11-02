**Для депозитів, внесених на строк 12 та 18 місяців, щомісячна сума поповнення не може перевищувати суму початкового внеску фактично внесеного на Рахунок (при первинному внесенні Депозиту) або суму Депозиту наявну на Рахунку на момент автоматичного подовження Депозиту, при цьому:
- поповнення Депозиту, внесеного на 12 місяців, здійснюється лише протягом перших 8 місяців з моменту первинного внесення Депозиту/з моменту автоматичного подовження.
- поповнення Депозиту, внесеного на 18 місяців, здійснюється лише протягом перших 12 місяців з моменту первинного внесення Депозиту/з моменту автоматичного подовження.
**Для депозитів, внесених на строк 12 та 18 місяців, щомісячна сума поповнення не може перевищувати суму початкового внеску фактично внесеного на Рахунок (при первинному внесенні Депозиту) або суму Депозиту наявну на Рахунку на момент автоматичного подовження Депозиту, при цьому:
- поповнення Депозиту, внесеного на 12 місяців, здійснюється лише протягом перших 8 місяців з моменту первинного внесення Депозиту/з моменту автоматичного подовження.
- поповнення Депозиту, внесеного на 18 місяців, здійснюється лише протягом перших 12 місяців з моменту первинного внесення Депозиту/з моменту автоматичного подовження.
А открытых до 2.11.17?
мои такие пополняются на любую сумму от 100грн/10уе
Вам любой скажет - все регулируется договором. Никаких доп соглашений Вы не подписывали - ПОПОЛНЕНИЕ КАК ПРЕЖДЕ. Но есть и кам1нь - эти депо НЕ ЛОНГИРУЮТСЯ, т к идет противоречие по условиям пополнений. Шара выпала только один раз .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Gost2013 написав:Подскажите, в ИБ Ощада сейчас депозиты открываются без проблем? Можно ли онлайн отменить автопролонгацию?
Говорят,что можно,но я бы советовал,сходить в отд и написать заявление,при переустановках в системе"галочки"почему-то мне так кажется,по умолчанию появляются всегда на "пролонгация"это из опыта общения с другими банками,если деньги расчитаны под конкретное число,лучше не рискуйте не докажите,потратите время и силы.