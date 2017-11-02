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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 438
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
134
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 438
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 18:30

  Goodman написав:Scholar

**Для депозитів, внесених на строк 12 та 18 місяців, щомісячна сума поповнення не може перевищувати суму початкового внеску фактично внесеного на Рахунок (при первинному внесенні Депозиту) або суму Депозиту наявну на Рахунку на момент автоматичного подовження Депозиту, при цьому:

- поповнення Депозиту, внесеного на 12 місяців, здійснюється лише протягом перших 8 місяців з моменту первинного внесення Депозиту/з моменту автоматичного подовження.

- поповнення Депозиту, внесеного на 18 місяців, здійснюється лише протягом перших 12 місяців з моменту первинного внесення Депозиту/з моменту автоматичного подовження.


А открытых до 2.11.17?
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 18:50

  shatenerbi написав:
  Goodman написав:Scholar

**Для депозитів, внесених на строк 12 та 18 місяців, щомісячна сума поповнення не може перевищувати суму початкового внеску фактично внесеного на Рахунок (при первинному внесенні Депозиту) або суму Депозиту наявну на Рахунку на момент автоматичного подовження Депозиту, при цьому:

- поповнення Депозиту, внесеного на 12 місяців, здійснюється лише протягом перших 8 місяців з моменту первинного внесення Депозиту/з моменту автоматичного подовження.

- поповнення Депозиту, внесеного на 18 місяців, здійснюється лише протягом перших 12 місяців з моменту первинного внесення Депозиту/з моменту автоматичного подовження.


А открытых до 2.11.17?

мои такие пополняются на любую сумму от 100грн/10уе
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 19:05

Re: Ощадбанк

  shatenerbi написав:А открытых до 2.11.17?


Вам любой скажет - все регулируется договором.
Никаких доп соглашений Вы не подписывали - ПОПОЛНЕНИЕ КАК ПРЕЖДЕ.
Но есть и кам1нь - эти депо НЕ ЛОНГИРУЮТСЯ, т к идет противоречие по условиям пополнений. Шара выпала только один раз .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 19:17

Re: Ощадбанк

  Goodman написав:Шара выпала только один раз

Ну мож через годик банка пересмотрит эти дурацкие условия
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 12:08

Re: Ощадбанк

Подскажите, в ИБ Ощада сейчас депозиты открываются без проблем?
Можно ли онлайн отменить автопролонгацию?
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 13:56

  Gost2013 написав:Подскажите, в ИБ Ощада сейчас депозиты открываются без проблем?
Можно ли онлайн отменить автопролонгацию?

да, на оба вопроса, исключая фразу "без проблем".
это ж ощад, тут постоянные глюки
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 14:11

  Gost2013 написав:Подскажите, в ИБ Ощада сейчас депозиты открываются без проблем?
Можно ли онлайн отменить автопролонгацию?


Говорят,что можно,но я бы советовал,сходить в отд и написать заявление,при переустановках в системе"галочки"почему-то мне так кажется,по умолчанию появляются всегда на "пролонгация"это из опыта общения с другими банками,если деньги расчитаны под конкретное число,лучше не рискуйте не докажите,потратите время и силы.
shatenerbi
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