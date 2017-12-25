Sergion написав:Для новых депозитов в ИБ в грн есть ограничения на пополнение (в день/месяц/весь период депо)?
Добрый день! Для депозитов, внесенных на срок 12 и 18 месяцев, ежемесячная сумма пополнения не может превышать сумму первоначального взноса фактически внесенного на счет (при первичном внесении депозита) или сумму депозита имеющуюся на счету на момент автоматического продления депозита, при этом: - пополнение депозита, внесенного на 12 месяцев, осуществляется только в течение первых 8 месяцев с момента первоначального внесения депозита / с момента автоматического продления. - пополнение депозита, внесенного на 18 месяцев, осуществляется только в течение первых 12 месяцев с момента первоначального внесения депозита / с момента автоматического продления. Информация так же размещена на сайте банка https://www.oschadbank.ua/ua/private/de ... y-deposit/
Искатель написав:Уважаемый представитель банка! Передайте, пожалуйста, полтавскому руководству, чтобы провели "воспитательную работу" с работником отделения по ул.Ивана Мазепы (бывшая Калинина),13 , на беджике написано "Горбенко Дмитрий Сергеевич" на тему "Как правильно общаться с клиентами".
Понимаю, что у парнишки это первая работа в банке. Он одел костюм, галстук, нацепил беджик - и мнит себя, как минимум, первым заместителем Пышного. Пусть чуть спустится на землю и научится просто разговаривать с людьми уважительно, а не цедить слова сквозь зубы, при этом глядя мимо человека. Я бы такого выгнал на следующий день. Понимаю, зарплаты в Ощадбанке маленькие, трудно персонал подобрать. Но и откровенное б ы д л о брать тоже не стоит. Державу позорит...
мне в 2014 году намекали что новый главный гей Пока что я не усомнился .
Искатель написав:Уважаемый представитель банка! Передайте, пожалуйста, полтавскому руководству, чтобы провели "воспитательную работу" с работником отделения по ул.Ивана Мазепы (бывшая Калинина),13 , на беджике написано "Горбенко Дмитрий Сергеевич" на тему "Как правильно общаться с клиентами".
Понимаю, что у парнишки это первая работа в банке. Он одел костюм, галстук, нацепил беджик - и мнит себя, как минимум, первым заместителем Пышного. Пусть чуть спустится на землю и научится просто разговаривать с людьми уважительно, а не цедить слова сквозь зубы, при этом глядя мимо человека. Я бы такого выгнал на следующий день. Понимаю, зарплаты в Ощадбанке маленькие, трудно персонал подобрать. Но и откровенное б ы д л о брать тоже не стоит. Державу позорит...
Тут надо понимать ещё как автор поста разговаривал и не качал ли он права как буд-то крутой вип с копеечным депо. Слабо вериться что парень просто так сорвался.
в любом случае жаловаться учительнице "он меня толкнул" как-то не по пацански