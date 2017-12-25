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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:09

  Scholar написав:Хто зіштовхувався - Ощад самостійно перевіряє наявність у клієнта статусу ФОПа?


Доброго дня! Інформація перевіряється на основі даних, заповнених клієнтом в анкеті-заяві на приєднання до ДКБО.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:14

  Sergion написав:Для новых депозитов в ИБ в грн есть ограничения на пополнение (в день/месяц/весь период депо)?


Добрый день! Для депозитов, внесенных на срок 12 и 18 месяцев, ежемесячная сумма пополнения не может превышать сумму первоначального взноса фактически внесенного на счет (при первичном внесении депозита) или сумму депозита имеющуюся на счету на момент автоматического продления депозита, при этом:
- пополнение депозита, внесенного на 12 месяцев, осуществляется только в течение первых 8 месяцев с момента первоначального внесения депозита / с момента автоматического продления.
- пополнение депозита, внесенного на 18 месяцев, осуществляется только в течение первых 12 месяцев с момента первоначального внесения депозита / с момента автоматического продления.
Информация так же размещена на сайте банка https://www.oschadbank.ua/ua/private/de ... y-deposit/
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:19

  Искатель написав:Уважаемый представитель банка!
Передайте, пожалуйста, полтавскому руководству, чтобы провели "воспитательную работу" с работником отделения по ул.Ивана Мазепы (бывшая Калинина),13 , на беджике написано "Горбенко Дмитрий Сергеевич" на тему "Как правильно общаться с клиентами".

Понимаю, что у парнишки это первая работа в банке. Он одел костюм, галстук, нацепил беджик - и мнит себя, как минимум, первым заместителем Пышного. Пусть чуть спустится на землю и научится просто разговаривать с людьми уважительно, а не цедить слова сквозь зубы, при этом глядя мимо человека.
Я бы такого выгнал на следующий день. Понимаю, зарплаты в Ощадбанке маленькие, трудно персонал подобрать. Но и откровенное б ы д л о брать тоже не стоит. Державу позорит...

мне в 2014 году намекали что новый главный гей :wink:
Пока что я не усомнился .

  lov2108 написав:Слабо вериться что...

это ощАд
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:53

  lov2108 написав:
  Искатель написав:Уважаемый представитель банка!
Передайте, пожалуйста, полтавскому руководству, чтобы провели "воспитательную работу" с работником отделения по ул.Ивана Мазепы (бывшая Калинина),13 , на беджике написано "Горбенко Дмитрий Сергеевич" на тему "Как правильно общаться с клиентами".

Понимаю, что у парнишки это первая работа в банке. Он одел костюм, галстук, нацепил беджик - и мнит себя, как минимум, первым заместителем Пышного. Пусть чуть спустится на землю и научится просто разговаривать с людьми уважительно, а не цедить слова сквозь зубы, при этом глядя мимо человека.
Я бы такого выгнал на следующий день. Понимаю, зарплаты в Ощадбанке маленькие, трудно персонал подобрать. Но и откровенное б ы д л о брать тоже не стоит. Державу позорит...

Тут надо понимать ещё как автор поста разговаривал и не качал ли он права как буд-то крутой вип с копеечным депо.
Слабо вериться что парень просто так сорвался.


в любом случае жаловаться учительнице "он меня толкнул" как-то не по пацански :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:31

  v57 написав:в любом случае жаловаться учительнице "он меня толкнул" как-то не по пацански :)

Правильніше дочекатися з друзями-спортсменами після роботи і обговорити інцидент у дружній атмосфері підворіття?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:59

  klug написав:
  v57 написав:в любом случае жаловаться учительнице "он меня толкнул" как-то не по пацански :)

Правильніше дочекатися з друзями-спортсменами після роботи і обговорити інцидент у дружній атмосфері підворіття?


как правильно я не знаю.
но симпатии не вызывает
только и всего
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:28

Re: Ощадбанк

Подскажите, где найти тарифы по "Моїй Картці"?
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:33

Re: Ощадбанк

Тількищо прилетіла смс про блокування картки. А я не є клієнтом цьго банку. Розберіться з цими смс.Зображення

Надіслано від мого SM-J710F, використовуючи Tapatalk
мандарин
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:39

  Gost2013 написав:Подскажите, где найти тарифы по "Моїй Картці"?

А Вы думали, шо у Моейбанке из моейстраны усьо так просто? :wink: :wink:
https://www.oschadbank.ua/upload/uf/e3d ... 1%80..xlsx
см. закладку "Мой Комфорт" :)
всё для комфорта клиента
по сути дела это припейдкарта в Пакете СтандарД 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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