Как уже выше писалось, не работает пополнение депозита.
Ни обычным методом, ни через шаблон.
Бардак. Фирменный бардак, а не банк.
Сообщите, когда заработает, пожалуйста. Хотел процентами депозит пополнить...
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Додано: Сер 27 гру, 2017 16:12
Не работает пополнение депозита
Как уже выше писалось, не работает пополнение депозита.
Ни обычным методом, ни через шаблон.
Бардак. Фирменный бардак, а не банк.
Сообщите, когда заработает, пожалуйста. Хотел процентами депозит пополнить...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 27 гру, 2017 16:49
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 27 гру, 2017 16:54
Так вроде давно уже. С момента ввода возможности открыть через ИБ.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 16:55
Re: Ощадбанк
Каких действий вы ждете от банка? Спасение ут. дело рук....
Действуйте сами.
Приготовьте старую ощадовскую карту. Имя левое придумайте.
Например Сара Биньери.
И звоните мош-м.
Играйте обеспокоиного лоха, упомяните что на счету очень много денег и надежда только на них.
Называйте левые цыфры.
И пусть скубутся до усрачки.
Запись разговора на ютуб.
Зарабатывайте на просмотрах.
Да, и номер-текст смс выкладывайте на форуме в текстовом виде.
Пусть поисковик их проиндексирует.
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:01
Re: Ощадбанк
Номер гугля уже знает.
Додано: Сер 27 гру, 2017 18:17
Re: Ощадбанк
1. Когда делаю пополнение депо с карты после нажатия иконки З карткового на депозит нужно подождать пока не пропадет Завантаження карты и станет активной-зеленой кнопка Продовжити. Только после этого выбирать карту и опять ждать пока не подберется депозит, после его можна менять. И только после писать сумму.
2. А вот снятие автопролонгации пока не получается. Все срабатывает, смс, Умови депозиту зминено. На любую другую вкладку, потом опять депо - стоит Автопролонгация!
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