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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1225122612271228

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:12

Не работает пополнение депозита

Как уже выше писалось, не работает пополнение депозита.
Ни обычным методом, ни через шаблон.

Бардак. Фирменный бардак, а не банк.
Сообщите, когда заработает, пожалуйста. Хотел процентами депозит пополнить...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:47

шо там, теперь +0,5 за открытие грн. депо в ИБ ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:49

  demichh написав:шо там, теперь +0,5 за открытие грн. депо в ИБ ?

Ооо, правильно. Лучше даже 1% :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:54

  demichh написав:шо там, теперь +0,5 за открытие грн. депо в ИБ ?

Так вроде давно уже. С момента ввода возможности открыть через ИБ.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:55

Re: Ощадбанк

мандарин написав:Тількищо прилетіла смс про блокування картки. А я не є клієнтом цьго банку. Розберіться з цими смс.Зображення

Каких действий вы ждете от банка? Спасение ут. дело рук....
Действуйте сами.
Приготовьте старую ощадовскую карту. Имя левое придумайте.
Например Сара Биньери.
И звоните мош-м.
Играйте обеспокоиного лоха, упомяните что на счету очень много денег и надежда только на них.
Называйте левые цыфры.
И пусть скубутся до усрачки.
Запись разговора на ютуб.
Зарабатывайте на просмотрах.

Да, и номер-текст смс выкладывайте на форуме в текстовом виде.
Пусть поисковик их проиндексирует.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:01

Re: Ощадбанк

Номер гугля уже знает.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:17

Re: Ощадбанк

1. Когда делаю пополнение депо с карты после нажатия иконки З карткового на депозит нужно подождать пока не пропадет Завантаження карты и станет активной-зеленой кнопка Продовжити. Только после этого выбирать карту и опять ждать пока не подберется депозит, после его можна менять. И только после писать сумму.
2. А вот снятие автопролонгации пока не получается. Все срабатывает, смс, Умови депозиту зминено. На любую другую вкладку, потом опять депо - стоит Автопролонгация!
*******
valya
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