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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1227122812291230>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 15:34

Re: Ощадбанк

Если кто думает, заливая старые столбы в ОЩАДЕ, срубить гешефт по старым ставкам и старым программам лояльности, то он глубоко ошибается. Эти шулеры втихаря приклеивают к старым депозитам, новую программу лояльности , автоматически уменьшая ставку. Нет никаких гарантий, что по окончанию депозитов не поменяют ставку и задним числом не посчитают по новой процентной ставке. Опыт у них есть. В 2010 году они так перекидали куча народа, просто в наглую уменьшив ставку по ходу действия депозитов.
По факту банк давно банкрот, и тупо держится на рефинансировании за наш. За те бабки , которые эти ворюги влили и разворовали в ОЩАДЕ можно было с десяток Дельт спасти.
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 15:40

  Alessandr1974 написав:Если кто думает, заливая старые столбы в ОЩАДЕ, срубить гешефт по старым ставкам и старым программам лояльности, то он глубоко ошибается. Эти шулеры втихаря приклеивают к старым депозитам, новую программу лояльности , автоматически уменьшая ставку. Нет никаких гарантий, что по окончанию депозитов не поменяют ставку и задним числом не посчитают по новой процентной ставке. Опыт у них есть. В 2010 году они так перекидали куча народа, просто в наглую уменьшив ставку по ходу действия депозитов.
По факту банк давно банкрот, и тупо держится на рефинансировании за наш. За те бабки , которые эти ворюги влили и разворовали в ОЩАДЕ можно было с десяток Дельт спасти.

З державою сідати грати - залишишся без шароварів... :mrgreen:
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 15:55

Re: Ощадбанк

  Alessandr1974 написав:Если кто думает, заливая старые столбы в ОЩАДЕ, срубить гешефт по старым ставкам и старым программам лояльности, то он глубоко ошибается. Эти шулеры втихаря приклеивают к старым депозитам, новую программу лояльности , автоматически уменьшая ставку.

Да, пролонгация тут никакая. У менагеров есть особый список для пролонгируемых депо.
Лучше новый депо открывать. однако условия пополнения у новых никакие :(
А вот столбики по старым условиям работают относительно нормально, иногда включая дурня при пополняшках :evil:
Вообщем пока катаюсь на ежемесяч. анлим пополняемом под 18% до конца лета 18го.
А мож заложить его под кредлимит в 90% от тела? :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 16:17

Не советую. В конце работы столба ставку могут уменьшить и пересчитать. Этот кидок у них в договоре прописан. В 2010 они так уже кидали.
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 16:23

  Alessandr1974 написав:Не советую. В конце работы столба ставку могут уменьшить и пересчитать. Этот кидок у них в договоре прописан. В 2010 они так уже кидали.

Ну не вижу такого. Есль измен. условий по согласованию старон, кто не согласен, тот досрочно уходит с СОХРАНЕНИЕМ начисленных %%
Какой пункт или Раздел хотя бы?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 16:33

У меня в Пенсийном пункт 2.8. Об изменениях должны сообщать в течении 10 дней. Но Вы уверены, что сообщат? А этой богадельне никому по жизни ничего не надо.
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:07

цо пан хоце?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:35

  Alessandr1974 написав:Если кто думает, заливая старые столбы в ОЩАДЕ, срубить гешефт по старым ставкам и старым программам лояльности, то он глубоко ошибается. Эти шулеры втихаря приклеивают к старым депозитам, новую программу лояльности , автоматически уменьшая ставку.


несколько дней назад тоже столкнулся с этими кидалами. Тупо наплевали на клиента и договор и украли пол процента от программы лояльности по старому депозиту в валюте. И как это было тупо. Утром смотрю в инет-банкинге - добавили полную лояльность после пополнения. Вечером смотрю - убрали половину. А какой бред несут в колл-центре в качестве обоснования этого кидка.

И что с этим делать? Написать жалобу на имя Пышного? Жалобу в НБУ? В суд?

ОффПред OschadbankUA - как Вы обоснуете нарушение условий договора со стороны банка?
AximuS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:08

Я писал жалобу. Но все до одного места. Это знак того, что с пополнениями надо завязывать. До выборов недалёко. И как бы события 14 года цветочками не показались. Банк по факту банкрот. В настоящее время является кормушкой для банды кроликов из Черновцов. Газмяс грабят панамские патриоты. Те даже не постеснялись поставить Шевченко, который разворовал Терра Банк.
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:14

Re: Ощадбанк

Мое мнение: к лету надо везде шортиться. Вдобавок ставки никакие, и игра не стоит свеч. Тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать. Где сейчас Сбербанк СССР? Нету. От него одна Юлина тысяча осталась. И почему-то никогда OTP или Кредобанк даже ни разу не заикнулись о выходе из Украины. Все гонят про политическое присутствие русских банков, но никто не обращает внимание на венгров и поляков.
Alessandr1974
 
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