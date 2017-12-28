Если кто думает, заливая старые столбы в ОЩАДЕ, срубить гешефт по старым ставкам и старым программам лояльности, то он глубоко ошибается. Эти шулеры втихаря приклеивают к старым депозитам, новую программу лояльности , автоматически уменьшая ставку. Нет никаких гарантий, что по окончанию депозитов не поменяют ставку и задним числом не посчитают по новой процентной ставке. Опыт у них есть. В 2010 году они так перекидали куча народа, просто в наглую уменьшив ставку по ходу действия депозитов. По факту банк давно банкрот, и тупо держится на рефинансировании за наш. За те бабки , которые эти ворюги влили и разворовали в ОЩАДЕ можно было с десяток Дельт спасти.
Alessandr1974 написав:Если кто думает, заливая старые столбы в ОЩАДЕ, срубить гешефт по старым ставкам и старым программам лояльности, то он глубоко ошибается. Эти шулеры втихаря приклеивают к старым депозитам, новую программу лояльности , автоматически уменьшая ставку. Нет никаких гарантий, что по окончанию депозитов не поменяют ставку и задним числом не посчитают по новой процентной ставке. Опыт у них есть. В 2010 году они так перекидали куча народа, просто в наглую уменьшив ставку по ходу действия депозитов. По факту банк давно банкрот, и тупо держится на рефинансировании за наш. За те бабки , которые эти ворюги влили и разворовали в ОЩАДЕ можно было с десяток Дельт спасти.
З державою сідати грати - залишишся без шароварів...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Alessandr1974 написав:Если кто думает, заливая старые столбы в ОЩАДЕ, срубить гешефт по старым ставкам и старым программам лояльности, то он глубоко ошибается. Эти шулеры втихаря приклеивают к старым депозитам, новую программу лояльности , автоматически уменьшая ставку.
Да, пролонгация тут никакая. У менагеров есть особый список для пролонгируемых депо. Лучше новый депо открывать. однако условия пополнения у новых никакие А вот столбики по старым условиям работают относительно нормально, иногда включая дурня при пополняшках Вообщем пока катаюсь на ежемесяч. анлим пополняемом под 18% до конца лета 18го. А мож заложить его под кредлимит в 90% от тела?
Alessandr1974 написав:Если кто думает, заливая старые столбы в ОЩАДЕ, срубить гешефт по старым ставкам и старым программам лояльности, то он глубоко ошибается. Эти шулеры втихаря приклеивают к старым депозитам, новую программу лояльности , автоматически уменьшая ставку.
несколько дней назад тоже столкнулся с этими кидалами. Тупо наплевали на клиента и договор и украли пол процента от программы лояльности по старому депозиту в валюте. И как это было тупо. Утром смотрю в инет-банкинге - добавили полную лояльность после пополнения. Вечером смотрю - убрали половину. А какой бред несут в колл-центре в качестве обоснования этого кидка.
И что с этим делать? Написать жалобу на имя Пышного? Жалобу в НБУ? В суд?
ОффПред OschadbankUA - как Вы обоснуете нарушение условий договора со стороны банка?
Я писал жалобу. Но все до одного места. Это знак того, что с пополнениями надо завязывать. До выборов недалёко. И как бы события 14 года цветочками не показались. Банк по факту банкрот. В настоящее время является кормушкой для банды кроликов из Черновцов. Газмяс грабят панамские патриоты. Те даже не постеснялись поставить Шевченко, который разворовал Терра Банк.
Мое мнение: к лету надо везде шортиться. Вдобавок ставки никакие, и игра не стоит свеч. Тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать. Где сейчас Сбербанк СССР? Нету. От него одна Юлина тысяча осталась. И почему-то никогда OTP или Кредобанк даже ни разу не заикнулись о выходе из Украины. Все гонят про политическое присутствие русских банков, но никто не обращает внимание на венгров и поляков.