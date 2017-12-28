Alessandr1974 написав:Если кто думает, заливая старые столбы в ОЩАДЕ, срубить гешефт по старым ставкам и старым программам лояльности, то он глубоко ошибается. Эти шулеры втихаря приклеивают к старым депозитам, новую программу лояльности , автоматически уменьшая ставку. Нет никаких гарантий, что по окончанию депозитов не поменяют ставку и задним числом не посчитают по новой процентной ставке. .
можете подробнее..пока ничего, никто не уменьшал...имею старые капиталы по 36 мес.,пополнял без проблем ( ну вернее были сбои иногда ,ну то таке..) ...было много небольших вкладов которые позаканчивались ,ставку не уменьшали...то что за 10 дней банк должен предупредить ,это прописано в договоре , и думаю вступая ,все понимали ,что банкет может закончится в любой момент...в общем ,волков бояться ...(с).. в райфе,точно не поменяют и все дадут пополнить , но там сразу ставки 0.01-0.015 % , не думаю что ощад до стольки опустит...а резанием столбов и ставок во время действия договора , многие банки страдали..нужно всегда быть готовым к этому,зная нашу БС...
lincoln2 написав:можете подробнее..пока ничего, никто не уменьшал...имею старые капиталы по 36 мес.,пополнял без проблем
подробности просты. Пополнил старый депозит капитал. Добавился 1% по лояльности. В интернет-банкинге добавка отобразилась. На следующий день ставка уменьшилась на 0,5%. Сначала колл-центр говорил про сбои и типа ждите - все исправят. А через день отзвонились и сказали - то, что в договоре их не волнует. Программа лояльности используется та, что действует на данный момент. На возмущение о кидке - много бухтели про ставки упали, учетную ставку НБУ и подобный бред.
Alessandr1974 написав:Мое мнение: к лету надо везде шортиться. Вдобавок ставки никакие, и игра не стоит свеч. Тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать. Где сейчас Сбербанк СССР? Нету. От него одна Юлина тысяча осталась. И почему-то никогда OTP или Кредобанк даже ни разу не заикнулись о выходе из Украины. Все гонят про политическое присутствие русских банков, но никто не обращает внимание на венгров и поляков.
Как по мне то скорее приват и ещё парочку крупняков полетят чем ощад....
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В Райфе не воруют миллиардами. Раффайзен если и кому должен, то только маме своей. Ощад только по евробондам торчит миллиарды долларов. Кстати, по евробондам Ощад исправно платит по 9,75% и менять ставку не просит. Если сильно загрузите свои капиталы, то они приклеют старую программу лояльности. А потом вообще кинут. В Райф люди идут сознательно на 0,1 %, а тут будет очень обидно.
lincoln2 написав:можете подробнее..пока ничего, никто не уменьшал...имею старые капиталы по 36 мес.,пополнял без проблем
подробности просты. Пополнил старый депозит капитал. Добавился 1% по лояльности. В интернет-банкинге добавка отобразилась. На следующий день ставка уменьшилась на 0,5%. Сначала колл-центр говорил про сбои и типа ждите - все исправят. А через день отзвонились и сказали - то, что в договоре их не волнует. Программа лояльности используется та, что действует на данный момент. На возмущение о кидке - много бухтели про ставки упали, учетную ставку НБУ и подобный бред.
Ну а как вы хотели....всё верно...лояльность на текущий момент. Уверен если бы лояльность на сегодня была бы +2% а не 1%, то вы бы ныли а почему лояльность по старому учитывается
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Alessandr1974 написав:В Райфе не воруют миллиардами. Раффайзен если и кому должен, то только маме своей. Ощад только по евробондам торчит миллиарды долларов. Кстати, по евробондам Ощад исправно платит по 9,75% и менять ставку не просит. Если сильно загрузите свои капиталы, то они приклеют старую программу лояльности. А потом вообще кинут. В Райф люди идут сознательно на 0,1 %, а тут будет очень обидно.
Мы вас услышали. Спасибо. Думаю дальше каждый сам для себя всё решит .
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lincoln2 написав:можете подробнее..пока ничего, никто не уменьшал...имею старые капиталы по 36 мес.,пополнял без проблем
подробности просты. Пополнил старый депозит капитал. Добавился 1% по лояльности. В интернет-банкинге добавка отобразилась. На следующий день ставка уменьшилась на 0,5%. Сначала колл-центр говорил про сбои и типа ждите - все исправят. А через день отзвонились и сказали - то, что в договоре их не волнует. Программа лояльности используется та, что действует на данный момент. На возмущение о кидке - много бухтели про ставки упали, учетную ставку НБУ и подобный бред.
Это знак! Первая ласточка будущего большого кидка. Что Приват, что Ощад - это коровы, поделённые на разграбление. Сурки эпически выиграли суд ща свои депозиты поделившись Облэнерго с Петей. У ОЩАДА подобная ситуация будет с бабками Януковича. По ним НАБУины на этой неделе мордой в пол уже укладывало манаеров Пышного. Видать с Госдепом не поделились. Потом и Янек что-то через суд выиграет. Но платить за все простым лохам пересичным прийдется.
Alessandr1974 написав:В Райфе не воруют миллиардами. Раффайзен если и кому должен, то только маме своей. Ощад только по евробондам торчит миллиарды долларов. Кстати, по евробондам Ощад исправно платит по 9,75% и менять ставку не просит. Если сильно загрузите свои капиталы, то они приклеют старую программу лояльности. А потом вообще кинут. В Райф люди идут сознательно на 0,1 %, а тут будет очень обидно.
Мы вас услышали. Спасибо. Думаю дальше каждый сам для себя всё решит .
lov2108 написав:Ну а как вы хотели....всё верно...лояльность на текущий момент.Уверен если бы лояльность на сегодня была бы +2% а не 1%, то вы бы ныли а почему лояльность по старому учитывается
как я хотел? Простого выполнения договора - ставка плюс условия лояльности на день подписания. В этом и смысл любой договоренности. И были бы сегодня хоть плюс 10% и в голову бы не пришло примерять к своему депозиту годичной-двухгодичной давности.