Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1227122812291230 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 439 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 31% 135 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 26% 116 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 88 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 57 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 10% 43 Всього голосів : 439 Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:16 Alessandr1974 написав: Если кто думает, заливая старые столбы в ОЩАДЕ, срубить гешефт по старым ставкам и старым программам лояльности, то он глубоко ошибается. Эти шулеры втихаря приклеивают к старым депозитам, новую программу лояльности , автоматически уменьшая ставку. Нет никаких гарантий, что по окончанию депозитов не поменяют ставку и задним числом не посчитают по новой процентной ставке. .

Если кто думает, заливая старые столбы в ОЩАДЕ, срубить гешефт по старым ставкам и старым программам лояльности, то он глубоко ошибается. Эти шулеры втихаря приклеивают к старым депозитам, новую программу лояльности , автоматически уменьшая ставку. Нет никаких гарантий, что по окончанию депозитов не поменяют ставку и задним числом не посчитают по новой процентной ставке. .



можете подробнее..пока ничего, никто не уменьшал...имею старые капиталы по 36 мес.,пополнял без проблем ( ну вернее были сбои иногда ,ну то таке..) ...было много небольших вкладов которые позаканчивались ,ставку не уменьшали...то что за 10 дней банк должен предупредить ,это прописано в договоре , и думаю вступая ,все понимали ,что банкет может закончится в любой момент...в общем ,волков бояться ...(с).. в райфе,точно не поменяют и все дадут пополнить , но там сразу ставки 0.01-0.015 % , не думаю что ощад до стольки опустит...а резанием столбов и ставок во время действия договора , многие банки страдали..нужно всегда быть готовым к этому,зная нашу БС... можете подробнее..пока ничего, никто не уменьшал...имею старые капиталы по 36 мес.,пополнял без проблем ( ну вернее были сбои иногда ,ну то таке..) ...было много небольших вкладов которые позаканчивались ,ставку не уменьшали...то что за 10 дней банк должен предупредить ,это прописано в договоре , и думаю вступая ,все понимали ,что банкет может закончится в любой момент...в общем ,волков бояться ...(с).. в райфе,точно не поменяют и все дадут пополнить , но там сразу ставки 0.01-0.015 % , не думаю что ощад до стольки опустит...а резанием столбов и ставок во время действия договора , многие банки страдали..нужно всегда быть готовым к этому,зная нашу БС... lincoln2 Повідомлень: 383 З нами з: 05.02.11 Подякував: 23 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:35 Re: Ощадбанк lincoln2 написав: можете подробнее..пока ничего, никто не уменьшал...имею старые капиталы по 36 мес.,пополнял без проблем можете подробнее..пока ничего, никто не уменьшал...имею старые капиталы по 36 мес.,пополнял без проблем



подробности просты. Пополнил старый депозит капитал. Добавился 1% по лояльности. В интернет-банкинге добавка отобразилась. На следующий день ставка уменьшилась на 0,5%. Сначала колл-центр говорил про сбои и типа ждите - все исправят. А через день отзвонились и сказали - то, что в договоре их не волнует. Программа лояльности используется та, что действует на данный момент. На возмущение о кидке - много бухтели про ставки упали, учетную ставку НБУ и подобный бред. подробности просты. Пополнил старый депозит капитал. Добавился 1% по лояльности. В интернет-банкинге добавка отобразилась. На следующий день ставка уменьшилась на 0,5%. Сначала колл-центр говорил про сбои и типа ждите - все исправят. А через день отзвонились и сказали - то, что в договоре их не волнует. Программа лояльности используется та, что действует на данный момент. На возмущение о кидке - много бухтели про ставки упали, учетную ставку НБУ и подобный бред. AximuS Повідомлень: 91 З нами з: 08.12.12 Подякував: 8 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:36 Alessandr1974 написав: Мое мнение: к лету надо везде шортиться. Вдобавок ставки никакие, и игра не стоит свеч. Тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать. Где сейчас Сбербанк СССР? Нету. От него одна Юлина тысяча осталась. И почему-то никогда OTP или Кредобанк даже ни разу не заикнулись о выходе из Украины. Все гонят про политическое присутствие русских банков, но никто не обращает внимание на венгров и поляков. Мое мнение: к лету надо везде шортиться. Вдобавок ставки никакие, и игра не стоит свеч. Тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать. Где сейчас Сбербанк СССР? Нету. От него одна Юлина тысяча осталась. И почему-то никогда OTP или Кредобанк даже ни разу не заикнулись о выходе из Украины. Все гонят про политическое присутствие русских банков, но никто не обращает внимание на венгров и поляков.

Как по мне то скорее приват и ещё парочку крупняков полетят чем ощад.... Как по мне то скорее приват и ещё парочку крупняков полетят чем ощад.... Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн. lov2108

Повідомлень: 1697 З нами з: 26.02.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 76 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:38 В Райфе не воруют миллиардами. Раффайзен если и кому должен, то только маме своей. Ощад только по евробондам торчит миллиарды долларов. Кстати, по евробондам Ощад исправно платит по 9,75% и менять ставку не просит.

Если сильно загрузите свои капиталы, то они приклеют старую программу лояльности. А потом вообще кинут. В Райф люди идут сознательно на 0,1 %, а тут будет очень обидно. Alessandr1974 Повідомлень: 178 З нами з: 30.04.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:39 AximuS написав: lincoln2 написав: можете подробнее..пока ничего, никто не уменьшал...имею старые капиталы по 36 мес.,пополнял без проблем можете подробнее..пока ничего, никто не уменьшал...имею старые капиталы по 36 мес.,пополнял без проблем



подробности просты. Пополнил старый депозит капитал. Добавился 1% по лояльности. В интернет-банкинге добавка отобразилась. На следующий день ставка уменьшилась на 0,5%. Сначала колл-центр говорил про сбои и типа ждите - все исправят. А через день отзвонились и сказали - то, что в договоре их не волнует. Программа лояльности используется та, что действует на данный момент. На возмущение о кидке - много бухтели про ставки упали, учетную ставку НБУ и подобный бред. подробности просты. Пополнил старый депозит капитал. Добавился 1% по лояльности. В интернет-банкинге добавка отобразилась. На следующий день ставка уменьшилась на 0,5%. Сначала колл-центр говорил про сбои и типа ждите - все исправят. А через день отзвонились и сказали - то, что в договоре их не волнует. Программа лояльности используется та, что действует на данный момент. На возмущение о кидке - много бухтели про ставки упали, учетную ставку НБУ и подобный бред.

Ну а как вы хотели....всё верно...лояльность на текущий момент.

Уверен если бы лояльность на сегодня была бы +2% а не 1%, то вы бы ныли а почему лояльность по старому учитывается Ну а как вы хотели....всё верно...лояльность на текущий момент.Уверен если бы лояльность на сегодня была бы +2% а не 1%, то вы бы ныли а почему лояльность по старому учитывается Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн. lov2108

Повідомлень: 1697 З нами з: 26.02.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 76 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:42 Alessandr1974 написав: В Райфе не воруют миллиардами. Раффайзен если и кому должен, то только маме своей. Ощад только по евробондам торчит миллиарды долларов. Кстати, по евробондам Ощад исправно платит по 9,75% и менять ставку не просит.

Если сильно загрузите свои капиталы, то они приклеют старую программу лояльности. А потом вообще кинут. В Райф люди идут сознательно на 0,1 %, а тут будет очень обидно. В Райфе не воруют миллиардами. Раффайзен если и кому должен, то только маме своей. Ощад только по евробондам торчит миллиарды долларов. Кстати, по евробондам Ощад исправно платит по 9,75% и менять ставку не просит.Если сильно загрузите свои капиталы, то они приклеют старую программу лояльности. А потом вообще кинут. В Райф люди идут сознательно на 0,1 %, а тут будет очень обидно.

Мы вас услышали. Спасибо.

Думаю дальше каждый сам для себя всё решит . Мы вас услышали. Спасибо.Думаю дальше каждый сам для себя всё решит Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн. lov2108

Повідомлень: 1697 З нами з: 26.02.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 76 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:46 AximuS написав: lincoln2 написав: можете подробнее..пока ничего, никто не уменьшал...имею старые капиталы по 36 мес.,пополнял без проблем можете подробнее..пока ничего, никто не уменьшал...имею старые капиталы по 36 мес.,пополнял без проблем



подробности просты. Пополнил старый депозит капитал. Добавился 1% по лояльности. В интернет-банкинге добавка отобразилась. На следующий день ставка уменьшилась на 0,5%. Сначала колл-центр говорил про сбои и типа ждите - все исправят. А через день отзвонились и сказали - то, что в договоре их не волнует. Программа лояльности используется та, что действует на данный момент. На возмущение о кидке - много бухтели про ставки упали, учетную ставку НБУ и подобный бред. подробности просты. Пополнил старый депозит капитал. Добавился 1% по лояльности. В интернет-банкинге добавка отобразилась. На следующий день ставка уменьшилась на 0,5%. Сначала колл-центр говорил про сбои и типа ждите - все исправят. А через день отзвонились и сказали - то, что в договоре их не волнует. Программа лояльности используется та, что действует на данный момент. На возмущение о кидке - много бухтели про ставки упали, учетную ставку НБУ и подобный бред.

Это знак! Первая ласточка будущего большого кидка. Что Приват, что Ощад - это коровы, поделённые на разграбление. Сурки эпически выиграли суд ща свои депозиты поделившись Облэнерго с Петей. У ОЩАДА подобная ситуация будет с бабками Януковича. По ним НАБУины на этой неделе мордой в пол уже укладывало манаеров Пышного. Видать с Госдепом не поделились. Потом и Янек что-то через суд выиграет. Но платить за все простым лохам пересичным прийдется. Это знак! Первая ласточка будущего большого кидка. Что Приват, что Ощад - это коровы, поделённые на разграбление. Сурки эпически выиграли суд ща свои депозиты поделившись Облэнерго с Петей. У ОЩАДА подобная ситуация будет с бабками Януковича. По ним НАБУины на этой неделе мордой в пол уже укладывало манаеров Пышного. Видать с Госдепом не поделились. Потом и Янек что-то через суд выиграет. Но платить за все простым лохам пересичным прийдется. Alessandr1974 Повідомлень: 178 З нами з: 30.04.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:48 lov2108 написав: Alessandr1974 написав: В Райфе не воруют миллиардами. Раффайзен если и кому должен, то только маме своей. Ощад только по евробондам торчит миллиарды долларов. Кстати, по евробондам Ощад исправно платит по 9,75% и менять ставку не просит.

Если сильно загрузите свои капиталы, то они приклеют старую программу лояльности. А потом вообще кинут. В Райф люди идут сознательно на 0,1 %, а тут будет очень обидно. В Райфе не воруют миллиардами. Раффайзен если и кому должен, то только маме своей. Ощад только по евробондам торчит миллиарды долларов. Кстати, по евробондам Ощад исправно платит по 9,75% и менять ставку не просит.Если сильно загрузите свои капиталы, то они приклеют старую программу лояльности. А потом вообще кинут. В Райф люди идут сознательно на 0,1 %, а тут будет очень обидно.

Мы вас услышали. Спасибо.

Думаю дальше каждый сам для себя всё решит . Мы вас услышали. Спасибо.Думаю дальше каждый сам для себя всё решит

Пышный, это ты? Пышный, это ты? Alessandr1974 Повідомлень: 178 З нами з: 30.04.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:18 Re: Ощадбанк lov2108 написав: Ну а как вы хотели....всё верно...лояльность на текущий момент.Уверен если бы лояльность на сегодня была бы +2% а не 1%, то вы бы ныли а почему лояльность по старому учитывается Ну а как вы хотели....всё верно...лояльность на текущий момент.Уверен если бы лояльность на сегодня была бы +2% а не 1%, то вы бы ныли а почему лояльность по старому учитывается



как я хотел? Простого выполнения договора - ставка плюс условия лояльности на день подписания. В этом и смысл любой договоренности. И были бы сегодня хоть плюс 10% и в голову бы не пришло примерять к своему депозиту годичной-двухгодичной давности. как я хотел? Простого выполнения договора - ставка плюс условия лояльности на день подписания. В этом и смысл любой договоренности. И были бы сегодня хоть плюс 10% и в голову бы не пришло примерять к своему депозиту годичной-двухгодичной давности. AximuS Повідомлень: 91 З нами з: 08.12.12 Подякував: 8 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1227122812291230 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням J, lel, sd_lg,

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: AximuS Кочевник і 9 гостейМодератори: Irina555 реклама