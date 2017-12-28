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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1227122812291230

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:16

  Alessandr1974 написав:Если кто думает, заливая старые столбы в ОЩАДЕ, срубить гешефт по старым ставкам и старым программам лояльности, то он глубоко ошибается. Эти шулеры втихаря приклеивают к старым депозитам, новую программу лояльности , автоматически уменьшая ставку. Нет никаких гарантий, что по окончанию депозитов не поменяют ставку и задним числом не посчитают по новой процентной ставке. .


можете подробнее..пока ничего, никто не уменьшал...имею старые капиталы по 36 мес.,пополнял без проблем ( ну вернее были сбои иногда ,ну то таке..) ...было много небольших вкладов которые позаканчивались ,ставку не уменьшали...то что за 10 дней банк должен предупредить ,это прописано в договоре , и думаю вступая ,все понимали ,что банкет может закончится в любой момент...в общем ,волков бояться ...(с).. в райфе,точно не поменяют и все дадут пополнить , но там сразу ставки 0.01-0.015 % , не думаю что ощад до стольки опустит...а резанием столбов и ставок во время действия договора , многие банки страдали..нужно всегда быть готовым к этому,зная нашу БС...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:35

Re: Ощадбанк

  lincoln2 написав:можете подробнее..пока ничего, никто не уменьшал...имею старые капиталы по 36 мес.,пополнял без проблем


подробности просты. Пополнил старый депозит капитал. Добавился 1% по лояльности. В интернет-банкинге добавка отобразилась. На следующий день ставка уменьшилась на 0,5%. Сначала колл-центр говорил про сбои и типа ждите - все исправят. А через день отзвонились и сказали - то, что в договоре их не волнует. Программа лояльности используется та, что действует на данный момент. На возмущение о кидке - много бухтели про ставки упали, учетную ставку НБУ и подобный бред.
AximuS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:36

  Alessandr1974 написав:Мое мнение: к лету надо везде шортиться. Вдобавок ставки никакие, и игра не стоит свеч. Тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать. Где сейчас Сбербанк СССР? Нету. От него одна Юлина тысяча осталась. И почему-то никогда OTP или Кредобанк даже ни разу не заикнулись о выходе из Украины. Все гонят про политическое присутствие русских банков, но никто не обращает внимание на венгров и поляков.

Как по мне то скорее приват и ещё парочку крупняков полетят чем ощад....
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:38

В Райфе не воруют миллиардами. Раффайзен если и кому должен, то только маме своей. Ощад только по евробондам торчит миллиарды долларов. Кстати, по евробондам Ощад исправно платит по 9,75% и менять ставку не просит.
Если сильно загрузите свои капиталы, то они приклеют старую программу лояльности. А потом вообще кинут. В Райф люди идут сознательно на 0,1 %, а тут будет очень обидно.
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:39

  AximuS написав:
  lincoln2 написав:можете подробнее..пока ничего, никто не уменьшал...имею старые капиталы по 36 мес.,пополнял без проблем


подробности просты. Пополнил старый депозит капитал. Добавился 1% по лояльности. В интернет-банкинге добавка отобразилась. На следующий день ставка уменьшилась на 0,5%. Сначала колл-центр говорил про сбои и типа ждите - все исправят. А через день отзвонились и сказали - то, что в договоре их не волнует. Программа лояльности используется та, что действует на данный момент. На возмущение о кидке - много бухтели про ставки упали, учетную ставку НБУ и подобный бред.

Ну а как вы хотели....всё верно...лояльность на текущий момент.
Уверен если бы лояльность на сегодня была бы +2% а не 1%, то вы бы ныли а почему лояльность по старому учитывается :mrgreen:
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:42

  Alessandr1974 написав:В Райфе не воруют миллиардами. Раффайзен если и кому должен, то только маме своей. Ощад только по евробондам торчит миллиарды долларов. Кстати, по евробондам Ощад исправно платит по 9,75% и менять ставку не просит.
Если сильно загрузите свои капиталы, то они приклеют старую программу лояльности. А потом вообще кинут. В Райф люди идут сознательно на 0,1 %, а тут будет очень обидно.

Мы вас услышали. Спасибо.
Думаю дальше каждый сам для себя всё решит :D .
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:46

  AximuS написав:
  lincoln2 написав:можете подробнее..пока ничего, никто не уменьшал...имею старые капиталы по 36 мес.,пополнял без проблем


подробности просты. Пополнил старый депозит капитал. Добавился 1% по лояльности. В интернет-банкинге добавка отобразилась. На следующий день ставка уменьшилась на 0,5%. Сначала колл-центр говорил про сбои и типа ждите - все исправят. А через день отзвонились и сказали - то, что в договоре их не волнует. Программа лояльности используется та, что действует на данный момент. На возмущение о кидке - много бухтели про ставки упали, учетную ставку НБУ и подобный бред.

Это знак! Первая ласточка будущего большого кидка. Что Приват, что Ощад - это коровы, поделённые на разграбление. Сурки эпически выиграли суд ща свои депозиты поделившись Облэнерго с Петей. У ОЩАДА подобная ситуация будет с бабками Януковича. По ним НАБУины на этой неделе мордой в пол уже укладывало манаеров Пышного. Видать с Госдепом не поделились. Потом и Янек что-то через суд выиграет. Но платить за все простым лохам пересичным прийдется.
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:48

  lov2108 написав:
  Alessandr1974 написав:В Райфе не воруют миллиардами. Раффайзен если и кому должен, то только маме своей. Ощад только по евробондам торчит миллиарды долларов. Кстати, по евробондам Ощад исправно платит по 9,75% и менять ставку не просит.
Если сильно загрузите свои капиталы, то они приклеют старую программу лояльности. А потом вообще кинут. В Райф люди идут сознательно на 0,1 %, а тут будет очень обидно.

Мы вас услышали. Спасибо.
Думаю дальше каждый сам для себя всё решит :D .

Пышный, это ты?
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:18

Re: Ощадбанк

  lov2108 написав:Ну а как вы хотели....всё верно...лояльность на текущий момент.Уверен если бы лояльность на сегодня была бы +2% а не 1%, то вы бы ныли а почему лояльность по старому учитывается


как я хотел? Простого выполнения договора - ставка плюс условия лояльности на день подписания. В этом и смысл любой договоренности. И были бы сегодня хоть плюс 10% и в голову бы не пришло примерять к своему депозиту годичной-двухгодичной давности.
AximuS
 
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