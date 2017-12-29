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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:36

и все же
цо пан хце?
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:44

  Alessandr1974 написав:Этот товарищ просто немного на голову не здоров. Присмотритесь внимательней к его постам: он про себя во множественном числе говорит. Вместо «я услышал» у него «мы услышали». Считает, что кто-то напрягается тут по поводу его слуха. Впрочем, года были тяжелые, поэтому неудивительно, что психика сдала у человека. Услышал он или они или не услышал?- тут никого не волнует.

А тут не во множественном числе? :mrgreen:
Или всё же стоило написать что ТЕБЯ не волнует? :mrgreen:
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:50

Re: Ощадбанк

  Alessandr1974 написав:Просто банк начал жульничать
тоже МНЕ новость
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:16

  Мизантрóп написав:
  Alessandr1974 написав:Просто банк начал жульничать
тоже МНЕ новость


видно Вы просто дольше с Ощадом работаете. Я впервые сталкиваюсь с такими наглыми кидками.

Месяц-другой назад был небольшой шухер по поводу запрета на пополнение старых депозитов. Но все быстро откатили и колл-центр рассказывал, что все можно пополнять, хотя за два дня до этого мне 20 минут пояснял что лавочка закрыта.
AximuS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:27

AximuS я не имел,не имею и не буду иметь депо в БСУ.Когда-то бабка мне откладывала при совке на книжку ощАда.Я их так и не увидел.
ощАда МК у меня для оплаты хат,которые в ГИОЦ и все.
+ Пенсы переведены из ада и счастливы))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 01:37

  Alessandr1974 написав: кормушкой для банды кроликов

То є цілковита правда... :D
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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