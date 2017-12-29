и все же
цо пан хце?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:44
А тут не во множественном числе?
Или всё же стоило написать что ТЕБЯ не волнует?
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:50
Re: Ощадбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:16
видно Вы просто дольше с Ощадом работаете. Я впервые сталкиваюсь с такими наглыми кидками.
Месяц-другой назад был небольшой шухер по поводу запрета на пополнение старых депозитов. Но все быстро откатили и колл-центр рассказывал, что все можно пополнять, хотя за два дня до этого мне 20 минут пояснял что лавочка закрыта.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:27
AximuS я не имел,не имею и не буду иметь депо в БСУ.Когда-то бабка мне откладывала при совке на книжку ощАда.Я их так и не увидел.
ощАда МК у меня для оплаты хат,которые в ГИОЦ и все.
+ Пенсы переведены из ада и счастливы))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 30 гру, 2017 01:37
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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