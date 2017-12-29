Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:27

AximuS я не имел,не имею и не буду иметь депо в БСУ.Когда-то бабка мне откладывала при совке на книжку ощАда.Я их так и не увидел.

ощАда МК у меня для оплаты хат,которые в ГИОЦ и все.

+ Пенсы переведены из ада и счастливы))

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому