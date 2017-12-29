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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1230123112321233>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 10:59

  lincoln2 написав:Stringer сейчас такого нет , это старые капиталы в 2016 году такие были ,на 36 мес.с пополнением , при достижении определенной суммы ,добавляеться проц ставка... по грн лояльность от 0.75 до +1.5 % годовых ( +1.5 если не ошибаюсь ,если свыше 500 000 грн вклада добавляются) ..по дол. до +1%..пока дают пополнять без проблем..есть пункт ,что банк может , уменьшить ставку , но типа 10 дней даст ,чтоб выйти без потерь ,если не захочешь оставаться...думаю ,будет серьезный отток депо единовременный ,если уменьшат ставку,потому и не рискуют уменьшать , дают пока пользоваться...
тоесть при приличной сумме депо ,грн под 20 % а дол по 8.5 % может получится..

ага, тоесть визги про банкротство, пересчёт и шулерство связаны с тем, что некоторые перевозбудившиеся получат вместо 8,5% по доллару, всего навсего 8%, и в полном соответсвии с договором... ясненько
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 11:04

  v57 написав:и все же
цо пан хце?

Треба бюджет на шатун освоїти до кінця року.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 14:24

Re: Ощадбанк

  Stringer написав:визги про банкротство, пересчёт и шулерство связаны с тем, что некоторые перевозбудившиеся получат вместо 8,5% по доллару, всего навсего 8%, и в полном соответсвии с договором... ясненько


ни о каком полном соответствии договору и речи нет. Поэтому ваш сарказм неуместен
AximuS
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 14:28

Re: Ощадбанк

  lincoln2 написав:.....кстати их ( программ лояльности ) было несколько с 2016 года ,и с шагом в несколько месяцев ...так что на всякий случай , сами проверьте по правильной ли бумажке смотрите...


все точно. Сотрудники банка подтверждают мою правоту, но при этом рассказывают о команде от руководства и просто разводят руками в бессилии. Предлагают писать жалобу )
AximuS
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 14:59

  AximuS написав:
  lincoln2 написав:.....кстати их ( программ лояльности ) было несколько с 2016 года ,и с шагом в несколько месяцев ...так что на всякий случай , сами проверьте по правильной ли бумажке смотрите...


все точно. Сотрудники банка подтверждают мою правоту, но при этом рассказывают о команде от руководства и просто разводят руками в бессилии. Предлагают писать жалобу )

Вы не читали Ильфа и Петрова? Так там по вашему поводу (написать жалобу) есть одна крылатая фраза, ну только вы не обижайтесь - " Напишите во Всемирную лигу сексуальных реформ - там вам помогут" (с) вот такая была рекомендация Остапа Ибрагимовича ( он же Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей). Ну все знают что писать жалобы на ощад гиблое дело, а вы как только родились чес-слово :roll:
Молчунъ
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 15:02

Re: Ощадбанк

Карочє: не відкривайте депо в ощаді і буде вам щастьє :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 15:37

  AximuS написав:
  Stringer написав:визги про банкротство, пересчёт и шулерство связаны с тем, что некоторые перевозбудившиеся получат вместо 8,5% по доллару, всего навсего 8%, и в полном соответсвии с договором... ясненько


ни о каком полном соответствии договору и речи нет. Поэтому ваш сарказм неуместен


ну так не перегибайте, чего нас, закаленных клиентов ощада, зря ерундой стращать?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 18:28

Re: Ощадбанк

Шо за кіпіж? На дату вікриття депо дивимося ДКБО - и все у повній відповідності.
*******
valya
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 19:23

Re: Ощадбанк

Шановні!
Проясніть, будь ласка, кілька нюансів по "Моя карта":
1. Чи є комісія за переведення в "Ощад 24/7" на цю власну карту зі своєї ж зарплатної карти?
2. Чи є комісія за оплату цією картою онлайн?

P.S. В тарифах чіткої відповіді так і не побачив
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 19:27

  Sungsam написав:Шановні!
Проясніть, будь ласка, кілька нюансів по "Моя карта":
1. Чи є комісія за переведення в "Ощад 24/7" на цю власну карту зі своєї ж зарплатної карти?
2. Чи є комісія за оплату цією картою онлайн?

P.S. В тарифах чіткої відповіді так і не побачив

1. немає,
але з МК на зарплатну в ІБ буде коміс 0,1%+2грн, в АТМ з МК теж буде коміс 1%+5грн
2. немає
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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