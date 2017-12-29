lincoln2 написав:Stringer сейчас такого нет , это старые капиталы в 2016 году такие были ,на 36 мес.с пополнением , при достижении определенной суммы ,добавляеться проц ставка... по грн лояльность от 0.75 до +1.5 % годовых ( +1.5 если не ошибаюсь ,если свыше 500 000 грн вклада добавляются) ..по дол. до +1%..пока дают пополнять без проблем..есть пункт ,что банк может , уменьшить ставку , но типа 10 дней даст ,чтоб выйти без потерь ,если не захочешь оставаться...думаю ,будет серьезный отток депо единовременный ,если уменьшат ставку,потому и не рискуют уменьшать , дают пока пользоваться... тоесть при приличной сумме депо ,грн под 20 % а дол по 8.5 % может получится..
ага, тоесть визги про банкротство, пересчёт и шулерство связаны с тем, что некоторые перевозбудившиеся получат вместо 8,5% по доллару, всего навсего 8%, и в полном соответсвии с договором... ясненько
Stringer написав:визги про банкротство, пересчёт и шулерство связаны с тем, что некоторые перевозбудившиеся получат вместо 8,5% по доллару, всего навсего 8%, и в полном соответсвии с договором... ясненько
ни о каком полном соответствии договору и речи нет. Поэтому ваш сарказм неуместен
lincoln2 написав:.....кстати их ( программ лояльности ) было несколько с 2016 года ,и с шагом в несколько месяцев ...так что на всякий случай , сами проверьте по правильной ли бумажке смотрите...
все точно. Сотрудники банка подтверждают мою правоту, но при этом рассказывают о команде от руководства и просто разводят руками в бессилии. Предлагают писать жалобу )
Вы не читали Ильфа и Петрова? Так там по вашему поводу (написать жалобу) есть одна крылатая фраза, ну только вы не обижайтесь - " Напишите во Всемирную лигу сексуальных реформ - там вам помогут" (с) вот такая была рекомендация Остапа Ибрагимовича ( он же Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей). Ну все знают что писать жалобы на ощад гиблое дело, а вы как только родились чес-слово
Stringer написав:визги про банкротство, пересчёт и шулерство связаны с тем, что некоторые перевозбудившиеся получат вместо 8,5% по доллару, всего навсего 8%, и в полном соответсвии с договором... ясненько
ни о каком полном соответствии договору и речи нет. Поэтому ваш сарказм неуместен
ну так не перегибайте, чего нас, закаленных клиентов ощада, зря ерундой стращать?
Шановні! Проясніть, будь ласка, кілька нюансів по "Моя карта": 1. Чи є комісія за переведення в "Ощад 24/7" на цю власну карту зі своєї ж зарплатної карти? 2. Чи є комісія за оплату цією картою онлайн?
Sungsam написав:Шановні! Проясніть, будь ласка, кілька нюансів по "Моя карта": 1. Чи є комісія за переведення в "Ощад 24/7" на цю власну карту зі своєї ж зарплатної карти? 2. Чи є комісія за оплату цією картою онлайн?
P.S. В тарифах чіткої відповіді так і не побачив
1. немає, але з МК на зарплатну в ІБ буде коміс 0,1%+2грн, в АТМ з МК теж буде коміс 1%+5грн 2. немає