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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 19:36

Re: Ощадбанк

  clientage написав:2. немає
за теховер буде
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 19:41

  Мизантрóп написав:
  clientage написав:2. немає
за теховер буде

В опервремя (с 9:00 до 19:30) эта операция проводится текущим днём, а вот в нерабочее время теховер на МК после перевода с Зарплатки возможен разве шо при обнале а не при покупке в магазе. А зачем с МК обналичивать ? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 19:58

Re: Ощадбанк

только уточнил,ну и при пополнении не в О24/7 и в тот же оперчас оплата.Ньюансы ж с "OVL Debit Interests" есть.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 20:12

Re: Ощадбанк

  Мизантрóп написав:при пополнении не в О24/7

а отета Ваша "не в О24/7" попадает на овер тада, када ещё не отображается в выписке :)
А наш О24/7 проводит свои операшки по счету в опервремя в течение 10..15мин

ПС. Известно, шо любой котэ от природы шибко задумчивый :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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