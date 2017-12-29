за теховер буде
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 гру, 2017 19:36
Re: Ощадбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 30 гру, 2017 19:41
В опервремя (с 9:00 до 19:30) эта операция проводится текущим днём, а вот в нерабочее время теховер на МК после перевода с Зарплатки возможен разве шо при обнале а не при покупке в магазе. А зачем с МК обналичивать ?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 30 гру, 2017 19:58
Re: Ощадбанк
только уточнил,ну и при пополнении не в О24/7 и в тот же оперчас оплата.Ньюансы ж с "OVL Debit Interests" есть.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 30 гру, 2017 20:12
Re: Ощадбанк
а отета Ваша "не в О24/7" попадает на овер тада, када ещё не отображается в выписке
А наш О24/7 проводит свои операшки по счету в опервремя в течение 10..15мин
ПС. Известно, шо любой котэ от природы шибко задумчивый
... делайте хоть что-нибудь!
Зараз переглядають цей форум: aleks-kiev, arkavs, Google Feedfetcher, kostya77, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|