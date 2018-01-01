а отета Ваша "не в О24/7" попадает на овер тада, када ещё не отображается в выписке
А наш О24/7 проводит свои операшки по счету в опервремя в течение 10..15мин
ПС. Известно, шо любой котэ от природы шибко задумчивый
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 гру, 2017 20:12
Re: Ощадбанк
а отета Ваша "не в О24/7" попадает на овер тада, када ещё не отображается в выписке
А наш О24/7 проводит свои операшки по счету в опервремя в течение 10..15мин
ПС. Известно, шо любой котэ от природы шибко задумчивый
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 30 гру, 2017 21:36
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Нед 31 гру, 2017 09:28
Re: Ощадбанк
будет ли комиссия, если с моей карты ощада списать деньги через сендмани или через пумб или альфу?
Додано: Пон 01 січ, 2018 09:59
Що це означає для клієнтів?
Додано: Пон 01 січ, 2018 10:06
Re: Ощадбанк
Фінмон покращать
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Пон 01 січ, 2018 12:30
Серебрянный призрак
Какой красавчик у Пышного теперь есть
Выражением глаз точно на хозяина похож
Характер: Упрямый, Умный, Энергичный, Отчуждённый, Бдительный, Сильный, Спокойный, Быстрый
... делайте хоть что-нибудь!
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