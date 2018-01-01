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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 20:12

Re: Ощадбанк

  Мизантрóп написав:при пополнении не в О24/7

а отета Ваша "не в О24/7" попадает на овер тада, када ещё не отображается в выписке :)
А наш О24/7 проводит свои операшки по счету в опервремя в течение 10..15мин

ПС. Известно, шо любой котэ от природы шибко задумчивый :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:36

  chipmunk написав:Карочє: не відкривайте депо в ощаді і буде вам щастьє :)

Золоті слова, куме! :D
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 09:28

Re: Ощадбанк

будет ли комиссия, если с моей карты ощада списать деньги через сендмани или через пумб или альфу?
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 09:59

  greenozon написав:Банк отримав попередження від НБУ

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=1103935


Що це означає для клієнтів?
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 10:06

Re: Ощадбанк

Фінмон покращать
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 12:30

Серебрянный призрак

Какой красавчик у Пышного теперь есть :)
Выражением глаз точно на хозяина похож :)
Характер: Упрямый, Умный, Энергичный, Отчуждённый, Бдительный, Сильный, Спокойный, Быстрый

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... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 08:42

  chipmunk написав:Фінмон покращать


Тобто?
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