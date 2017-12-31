У трехлетних капиталов была еще и программа лояльности?
И где про нее почитать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 січ, 2018 18:14
Re: Ощадбанк
У трехлетних капиталов была еще и программа лояльности?
И где про нее почитать?
Додано: Вів 02 січ, 2018 18:16
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Додано: Вів 02 січ, 2018 20:18
пышные кидалы до сих пор не перечислили проценты по депо за декабрь!!! что за xpeнь???
Додано: Вів 02 січ, 2018 20:19
*******
Додано: Вів 02 січ, 2018 20:51
Какая дата выплаты % по договору?
Если 30(31), 1 или 2....то выплатят в первый банковский день, т.е. 3-го.
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