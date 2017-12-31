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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 18:14

Re: Ощадбанк

У трехлетних капиталов была еще и программа лояльности?
И где про нее почитать?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 18:16

  mephala написав:У трехлетних капиталов была еще и программа лояльности?
И где про нее почитать?



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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:18

пышные кидалы до сих пор не перечислили проценты по депо за декабрь!!! что за xpeнь???
Alfa_Otstoy
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:19

mephala
ДКБО
https://www.oschadbank.ua/ua/private/paycards/dogovir-taryf-inshe/
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valya
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:51

  Alfa_Otstoy написав:пышные кидалы до сих пор не перечислили проценты по депо за декабрь!!! что за xpeнь???

Какая дата выплаты % по договору?
Если 30(31), 1 или 2....то выплатят в первый банковский день, т.е. 3-го.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:57

lov2108 должны были 31.12.17 выплатить согласно договора...
Alfa_Otstoy
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 09:16

  lov2108 написав:
  Alfa_Otstoy написав:пышные кидалы до сих пор не перечислили проценты по депо за декабрь!!! что за xpeнь???

Какая дата выплаты % по договору?
Если 30(31), 1 или 2....то выплатят в первый банковский день, т.е. 3-го.

Да, тоже с 30, должны быть сегодня.
На лицо разница ощада и привата, а. За 4 дня - не плохие %.
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valya
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