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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 17:23

  yanyura написав:Сегодня примерно в 14 час. снимал наличку в банкомате Ощадбанка (с приватовской карточки) - максимальная сумма одноразовой выдачи 200 грн. Чтобы снять 600 грн. пришлось трижды вставлять карточку. Это только мне так "повезло", или общая тенденция к "чужим" карточкам?

В декабре ограничений не было.


А приват що каже?
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 17:43

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В банкомат Привата не обращался т.к. банкомат Ощада ближе на 2 квартала, мне надо было только 600 грн. (на 3 блока сигарет), снял.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 17:48

yanyura
Перед НГ был ажиотаж на кэш. Наверное на праздники по чужим картам установили лимиты, чтобы не потрошили банкоматы, но это имхо
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 17:54

  yanyura написав:Сегодня примерно в 14 час. снимал наличку в банкомате Ощадбанка (с приватовской карточки) - максимальная сумма одноразовой выдачи 200 грн. Чтобы снять 600 грн. пришлось трижды вставлять карточку. Это только мне так "повезло", или общая тенденция к "чужим" карточкам?

В декабре ограничений не было.


в декабре снимали с карты той же самой МПС?
Обычно по мастеру ограничения более жесткие (особенно по Мастеркарт Дебит), чем по Визе - банкам выгодно, чтоб вы дробили снимаемую сумму на мелкие части - поэтому они и вынуждают так делать )))
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 18:13

IMPRINTER
У меня единственная карточка, она же - "Картка для виплат" (пенсионная), Mastercard, поэтому снимаю только с нее, других вариантов нет.

Да, и для выдачи денег в банкомате были только варианты "50, 100, 200" и "отменить". Варианта "Другая сумма" не было.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 18:54

Re: Ощадбанк

  yanyura написав:Варианта "Другая сумма" не было.
это ощАд,курите без фильтра.
Весной дал крестьянке 15грн. за 20 кустов рассады табака,осенью приобрел трубку https://embargo.ua/category/trubki/
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:56

Re: Ощадбанк

Представителю Банка.
Подскажите когда ждать тело депозита на карту.
Чудо-Горячая линия на любой вопрос бубнит: обращайтесь в отделение.
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:03

  Gost2013 написав:Представителю Банка.
Подскажите когда ждать тело депозита на карту.
Чудо-Горячая линия на любой вопрос бубнит: обращайтесь в отделение.


На карте на следующий день после даты окончания было.
Хотите раньше слушайте ГЛ.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:17

  Aps написав:
  Gost2013 написав:Представителю Банка.
Подскажите когда ждать тело депозита на карту.
Чудо-Горячая линия на любой вопрос бубнит: обращайтесь в отделение.


На карте на следующий день после даты окончания было.
Хотите раньше слушайте ГЛ.


Спасибо, уже послушал.
В отделении подтвердили Ваши слова. Но...
Учитывая, что сегодня Пятница, а в понедельник "бухгалтерия Ощада" не работает, то во вторник.

P.S. Девочка на горячей линии улыбнула фразой: а какое именно время (не дата) возврата депозита указано у меня в договоре? На мой вопрос: а разве договора со временем возврата существуют в Ощаде, отшила коронной фразой -обращайтесь в отделение.
После разговора, звонок автомата-оцените качество обслуживания. Одно слово-"№1 серед провідних банків країни".
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:50

  IMPRINTER написав:
  yanyura написав:Сегодня примерно в 14 час. снимал наличку в банкомате Ощадбанка (с приватовской карточки) - максимальная сумма одноразовой выдачи 200 грн. Чтобы снять 600 грн. пришлось трижды вставлять карточку. Это только мне так "повезло", или общая тенденция к "чужим" карточкам?

В декабре ограничений не было.


в декабре снимали с карты той же самой МПС?
Обычно по мастеру ограничения более жесткие (особенно по Мастеркарт Дебит), чем по Визе - банкам выгодно, чтоб вы дробили снимаемую сумму на мелкие части - поэтому они и вынуждают так делать )))


С Виза голд (другого банка) тоже самое -не больше 200грн за раз. Ощад это проверка клиента на стрессоустойчивость.
simka
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