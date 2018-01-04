yanyura написав:Сегодня примерно в 14 час. снимал наличку в банкомате Ощадбанка (с приватовской карточки) - максимальная сумма одноразовой выдачи 200 грн. Чтобы снять 600 грн. пришлось трижды вставлять карточку. Это только мне так "повезло", или общая тенденция к "чужим" карточкам?
yanyura написав:Сегодня примерно в 14 час. снимал наличку в банкомате Ощадбанка (с приватовской карточки) - максимальная сумма одноразовой выдачи 200 грн. Чтобы снять 600 грн. пришлось трижды вставлять карточку. Это только мне так "повезло", или общая тенденция к "чужим" карточкам?
В декабре ограничений не было.
в декабре снимали с карты той же самой МПС? Обычно по мастеру ограничения более жесткие (особенно по Мастеркарт Дебит), чем по Визе - банкам выгодно, чтоб вы дробили снимаемую сумму на мелкие части - поэтому они и вынуждают так делать )))
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Gost2013 написав:Представителю Банка. Подскажите когда ждать тело депозита на карту. Чудо-Горячая линия на любой вопрос бубнит: обращайтесь в отделение.
На карте на следующий день после даты окончания было. Хотите раньше слушайте ГЛ.
Спасибо, уже послушал. В отделении подтвердили Ваши слова. Но... Учитывая, что сегодня Пятница, а в понедельник "бухгалтерия Ощада" не работает, то во вторник.
P.S. Девочка на горячей линии улыбнула фразой: а какое именно время (не дата) возврата депозита указано у меня в договоре? На мой вопрос: а разве договора со временем возврата существуют в Ощаде, отшила коронной фразой -обращайтесь в отделение. После разговора, звонок автомата-оцените качество обслуживания. Одно слово-"№1 серед провідних банків країни".
yanyura написав:Сегодня примерно в 14 час. снимал наличку в банкомате Ощадбанка (с приватовской карточки) - максимальная сумма одноразовой выдачи 200 грн. Чтобы снять 600 грн. пришлось трижды вставлять карточку. Это только мне так "повезло", или общая тенденция к "чужим" карточкам?
В декабре ограничений не было.
в декабре снимали с карты той же самой МПС? Обычно по мастеру ограничения более жесткие (особенно по Мастеркарт Дебит), чем по Визе - банкам выгодно, чтоб вы дробили снимаемую сумму на мелкие части - поэтому они и вынуждают так делать )))
С Виза голд (другого банка) тоже самое -не больше 200грн за раз. Ощад это проверка клиента на стрессоустойчивость.