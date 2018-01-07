RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1234123512361237

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 15:07

На карту упали %% по депозиту за 7 число. С ними можно что то сделать безопасно для карты? Ну там перевести на МЗ, пополнить депозит, заманисендить куда-нить или снять на крайний случай? Тех овера или другой бяки не будет? Спасибо
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 437
З нами з: 04.12.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 15:25

  Кассандра написав:На карту упали %% по депозиту за 7 число. С ними можно что то сделать безопасно для карты? Ну там перевести на МЗ, пополнить депозит, заманисендить куда-нить или снять на крайний случай? Тех овера или другой бяки не будет? Спасибо

В выписке их еще нет, появятся там не раньше 9го
Та даже в списке операций они могут быть указаны 9м числом
Т.е. мона рискнуть провести операцию, которая проведется тоже 9м числом. Вот, например, манисенд сторонним сервисом :)
Про МЗ не знаю :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 22983
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2586 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 17:07

  Кассандра написав:На карту упали %% по депозиту за 7 число. С ними можно что то сделать безопасно для карты? Ну там перевести на МЗ, пополнить депозит, заманисендить куда-нить или снять на крайний случай? Тех овера или другой бяки не будет? Спасибо

на МЗ их! так делал 22.12 а написано было шо %% (не депо правда) за 26.12 типа уже.В выписке их тогда не было.Так на МЗ они и ждут добавку до ближайшей оплаты ГИОЦ.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1015
З нами з: 03.12.14
Подякував: 83 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:32

Пополнение депозита

Подскажите пожалуйста. Хочу пополнить свой депозит в этом банке с приват 24. Можно ли напрямую на счет 2630? Есть еще Моя карта. Ну у нее в ИБ какой то странный счет 0010-2625........ Какой счет указывать при пополнении 2625 (0010 упустить)?
malser
 
Повідомлень: 408
З нами з: 05.09.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:44

  malser написав:Подскажите пожалуйста. Хочу пополнить свой депозит в этом банке с приват 24. Можно ли напрямую на счет 2630? Есть еще Моя карта. Ну у нее в ИБ какой то странный счет 0010-2625........ Какой счет указывать при пополнении 2625 (0010 упустить)?


да ... то что до 2625 не указывайт ... + МФО у Ощада разные в зависимости от Области
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 32969
З нами з: 06.08.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 5232 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:47

IMPRINTER
Спасибо, а депозит напрямую можно (2630)?
malser
 
Повідомлень: 408
З нами з: 05.09.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:50

  malser написав:Подскажите пожалуйста. Хочу пополнить свой депозит в этом банке с приват 24. Можно ли напрямую на счет 2630? Есть еще Моя карта. Ну у нее в ИБ какой то странный счет 0010-2625........ Какой счет указывать при пополнении 2625 (0010 упустить)?

А П24 не РАЗРЕШАЕТ отправлять СЭПы на 2630, эт у них крезоид-приколист такой.
С др. банка мона прям на 2630хх слать
Мона и на МК, понятно, шо без того префикса 0010- :)
НО!! Сначала узнайте МФО своего отделения :mrgreen: У Ощада оно отличается по городам/областям. Вот в Киеве я юзаю 322669 и свой ИНН.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 22983
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2586 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1234123512361237
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, wolt450 і 3 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2040)
08.01.2018 14:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.