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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 січ, 2018 15:07
На карту упали %% по депозиту за 7 число. С ними можно что то сделать безопасно для карты? Ну там перевести на МЗ, пополнить депозит, заманисендить куда-нить или снять на крайний случай? Тех овера или другой бяки не будет? Спасибо
Додано: Суб 06 січ, 2018 15:25
В выписке их еще нет, появятся там не раньше 9го
Та даже в списке операций они могут быть указаны 9м числом
Т.е. мона рискнуть провести операцию, которая проведется тоже 9м числом. Вот, например, манисенд сторонним сервисом
Про МЗ не знаю
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 06 січ, 2018 17:07
на МЗ их! так делал 22.12 а написано было шо %% (не депо правда) за 26.12 типа уже.В выписке их тогда не было.Так на МЗ они и ждут добавку до ближайшей оплаты ГИОЦ.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 08 січ, 2018 12:32
Пополнение депозита
Подскажите пожалуйста. Хочу пополнить свой депозит в этом банке с приват 24. Можно ли напрямую на счет 2630? Есть еще Моя карта. Ну у нее в ИБ какой то странный счет 0010-2625........ Какой счет указывать при пополнении 2625 (0010 упустить)?
Додано: Пон 08 січ, 2018 12:44
да ... то что до 2625 не указывайт ... + МФО у Ощада разные в зависимости от Области
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Додано: Пон 08 січ, 2018 12:50
А П24 не РАЗРЕШАЕТ отправлять СЭПы на 2630, эт у них крезоид-приколист такой.
С др. банка мона прям на 2630хх слать
Мона и на МК, понятно, шо без того префикса 0010-
НО!! Сначала узнайте МФО своего отделения У Ощада оно отличается по городам/областям. Вот в Киеве я юзаю 322669 и свой ИНН.
... делайте хоть что-нибудь!
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