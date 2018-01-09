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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1236123712381239>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 11:49

Re: Ощадбанк

  wasilla написав:Вопрос:
1. Что делаю не так?
2. Можно ли переводить деньги с гривневой карты на долларовую?
3. Если нет, то опишете можно ли открыть долларовый депозит на валютную МК, а пополнять его с гривневой?

Валюты счетов должны совпадать, требование НБУ
3. Наврядли такое возможно в Ощаде, совсем недавно эту лавочку и Приват прикрыл. Мож через годик, када небо будет голубее, а сонышко -- желтее НБУ разрешит таки делать подобные конвертации :wink:
Щас валютной картой мона расплачиваться в магазах, и чаще всего такая операция идёт с комисс за конвертацию 1..1,5% :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 11:52

Re: Ощадбанк

  clientage написав:Валюты счетов должны совпадать, требование НБУ

1. Долларовый депозит можно пополнять с гривневой карточки?
2. А как тогда можно обменять гривну на доллары? Идти в кассу, снимать гривну, покупать доллары, ложить на карточку?
wasilla
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:47

  wasilla написав:
  clientage написав:Валюты счетов должны совпадать, требование НБУ

1. Долларовый депозит можно пополнять с гривневой карточки?
2. А как тогда можно обменять гривну на доллары? Идти в кассу, снимать гривну, покупать доллары, ложить на карточку?


1. нельзя
2. совершенно верно. либо принести свои доллары купленные в другом месте.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 15:15

Re: Ощадбанк

  Andey написав:2. совершенно верно. либо принести свои доллары купленные в другом месте.

Обмен на требуемую сумму осуществляется независимо от того есть ли наличный доллар на кассе?
wasilla
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 15:53

ага. прям с оркестром ;)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:51

какая минимальная сумма пополнения гривневого депозита?
200грн. не пускает - говорит сумма меньше минимальной
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:57

  J написав:какая минимальная сумма пополнения гривневого депозита?
200грн. не пускает - говорит сумма меньше минимальной

Ваащето теперь при выполнении пополняхи в ИБ выскакивает напоминалка:
Ви можете поповнити депозит на суму не менше ніж 200, максимальна сума операції складає 2 500 000 грн./100 000 дол.США/100 000 Євро. Для зміни ліміту зверніться до контакт центру за номером 0800210800

Мож у Вас там др. сумма светится или, например, пытаетесь валютный депо в грн. пополнить.
Вы звоните на 0800, они помоогут :)

ПС. Кстати, OschadbankUA, а чо отам (выделено касненьким) не указана валюта пополнения. Как-то некомильфо для МоегоБанка :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:13

Ощадбанк ще продає фізособам ОВДП?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:25

  wasilla написав:
  Andey написав:2. совершенно верно. либо принести свои доллары купленные в другом месте.

Обмен на требуемую сумму осуществляется независимо от того есть ли наличный доллар на кассе?

не пробовал в Ощаде. вы попробуйте и нам тут на форуме расскажите :)
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:56

  clientage написав:
  Barsurman написав:как отменить пролонгацию на депо?

Через ИБ, нажав на пимпочку у депозита
Через отд-е, написав заяву

Спасибо, через ИБ вроде получилось,во всяком случае пропала кнопка автопролонгации.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк :cry:
Barsurman
 
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