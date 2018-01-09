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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 січ, 2018 11:49
wasilla написав:
Вопрос:
1. Что делаю не так?
2. Можно ли переводить деньги с гривневой карты на долларовую?
3. Если нет, то опишете можно ли открыть долларовый депозит на валютную МК, а пополнять его с гривневой?
Валюты счетов должны совпадать, требование НБУ
3. Наврядли такое возможно в Ощаде, совсем недавно эту лавочку и Приват прикрыл. Мож через годик, када небо будет голубее, а сонышко -- желтее НБУ разрешит таки делать подобные конвертации
Щас валютной картой мона расплачиваться в магазах, и чаще всего такая операция идёт с комисс за конвертацию 1..1,5%
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 09 січ, 2018 11:52
clientage написав:
Валюты счетов должны совпадать, требование НБУ
1. Долларовый депозит можно пополнять с гривневой карточки?
2. А как тогда можно обменять гривну на доллары? Идти в кассу, снимать гривну, покупать доллары, ложить на карточку?
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wasilla
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Додано: Вів 09 січ, 2018 14:47
wasilla написав: clientage написав:
Валюты счетов должны совпадать, требование НБУ
1. Долларовый депозит можно пополнять с гривневой карточки?
2. А как тогда можно обменять гривну на доллары? Идти в кассу, снимать гривну, покупать доллары, ложить на карточку?
1. нельзя
2. совершенно верно. либо принести свои доллары купленные в другом месте.
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Andey
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Додано: Вів 09 січ, 2018 15:15
Andey написав:
2. совершенно верно. либо принести свои доллары купленные в другом месте.
Обмен на требуемую сумму осуществляется независимо от того есть ли наличный доллар на кассе?
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wasilla
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Додано: Вів 09 січ, 2018 15:53
ага. прям с оркестром
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v57
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Додано: Сер 10 січ, 2018 12:51
какая минимальная сумма пополнения гривневого депозита?
200грн. не пускает - говорит сумма меньше минимальной
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J
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Додано: Сер 10 січ, 2018 12:57
J написав:
какая минимальная сумма пополнения гривневого депозита?
200грн. не пускает - говорит сумма меньше минимальной
Ваащето теперь при выполнении пополняхи в ИБ выскакивает напоминалка:
Ви можете поповнити депозит на суму не менше ніж 200, максимальна сума операції складає 2 500 000 грн./100 000 дол.США/100 000 Євро. Для зміни ліміту зверніться до контакт центру за номером 0800210800
Мож у Вас там др. сумма светится или, например, пытаетесь валютный депо в грн. пополнить.
Вы звоните на 0800, они помоогут
ПС. Кстати, OschadbankUA
, а чо отам (выделено касненьким) не указана валюта пополнения. Как-то некомильфо для МоегоБанка
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 10 січ, 2018 13:13
Ощадбанк ще продає фізособам ОВДП?
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greenozon
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Додано: Сер 10 січ, 2018 13:25
wasilla написав: Andey написав:
2. совершенно верно. либо принести свои доллары купленные в другом месте.
Обмен на требуемую сумму осуществляется независимо от того есть ли наличный доллар на кассе?
не пробовал в Ощаде. вы попробуйте и нам тут на форуме расскажите
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Andey
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Додано: Сер 10 січ, 2018 13:56
clientage написав: Barsurman написав:
как отменить пролонгацию на депо?
Через ИБ, нажав на пимпочку у депозита
Через отд-е, написав заяву
Спасибо, через ИБ вроде получилось,во всяком случае пропала кнопка автопролонгации.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк
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Barsurman
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