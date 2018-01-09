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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1236123712381239

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:33

  greenozon написав:Ощадбанк ще продає фізособам ОВДП?

Доброго дня. Ні, Ощадбанк не займається продажем ОВДП.
OschadbankUA
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:42

  OschadbankUA написав:
  greenozon написав:Ощадбанк ще продає фізособам ОВДП?

Доброго дня. Ні, Ощадбанк не займається продажем ОВДП.

а агентом з первинного розміщення?
J
 
Повідомлень: 3742
З нами з: 19.01.08
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  #<1 ... 1236123712381239
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