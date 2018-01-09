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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:33
greenozon написав:
Ощадбанк ще продає фізособам ОВДП?
Доброго дня. Ні, Ощадбанк не займається продажем ОВДП.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 14:42
OschadbankUA написав: greenozon написав:
Ощадбанк ще продає фізособам ОВДП?
Доброго дня. Ні, Ощадбанк не займається продажем ОВДП.
а агентом з первинного розміщення?
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