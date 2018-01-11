А вход на карту ощада по прежнему 1% ком.
Еще раз.
Наружу по сепу Даром.
А за вход 1%.
Лавров кхе ..кхе..
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:50
Re: Ощадбанк
А вход на карту ощада по прежнему 1% ком.
Еще раз.
Наружу по сепу Даром.
А за вход 1%.
Лавров кхе ..кхе..
Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:53
Re: Ощадбанк
Ваащето на Экономку СЭП заходит за 0.5%, уже полгода как
А на МК -- нашару
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:55
Re: Ощадбанк
А на стандарт?
Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:59
МК ж в Стандарте выпускается. Это припейд-карта из пакета Стандарт, т.е. там б/н нашару заходит.
Вот между своими Стандарт(в т.ч. МК) -> Экономка перевод в ИБ стоит 0.1%+2грн
Я так понимаю, эт для любителей обнала.
А кредитчики с Экономками для Ощада пофиг, этих героев единицы в МоейСтране
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:17
Re: Ощадбанк
Спасибо за напоминание.
Мотаясь в кедах забыл усе насвете.
Про 0,5% на эконом прозевал.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:21
Re: Ощадбанк
Та оно ж особо не спасает
Особенно западло выглядит када собираешься погасить кредитку на Экономке, а пышный МойБанк требует за это 0.5%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:08
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:15
ага
ваащето он не тока под депозит, но снятие с него нашару в АТМ -- удобно для обслуживания депо
а вот пополнение по б/н - с комисс 0,5%, т.е. ну никак неудобно переганять на эту экономку б/н для последующего расчета в ПОСах или гашения кредзадолженности
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:24
Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:38
В момент перевыпуска и далее ежегодно 120грн, обычно она действительна 3 года.
... делайте хоть что-нибудь!
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