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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1239124012411242

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:50

Re: Ощадбанк

А вход на карту ощада по прежнему 1% ком. :)

Еще раз.
Наружу по сепу Даром.
А за вход 1%.

Лавров кхе ..кхе..
BigMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:53

Re: Ощадбанк

  BigMan написав:А вход на карту ощада по прежнему 1% ком.

Ваащето на Экономку СЭП заходит за 0.5%, уже полгода как :)
А на МК -- нашару :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:55

Re: Ощадбанк

А на стандарт?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:59

  BigMan написав:А на стандарт?

МК ж в Стандарте выпускается. Это припейд-карта из пакета Стандарт, т.е. там б/н нашару заходит.
Вот между своими Стандарт(в т.ч. МК) -> Экономка перевод в ИБ стоит 0.1%+2грн
Я так понимаю, эт для любителей обнала.
А кредитчики с Экономками для Ощада пофиг, этих героев единицы в МоейСтране :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:17

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  BigMan написав:А на стандарт?

МК ж в Стандарте выпускается. Это припейд-карта из пакета Стандарт, т.е. там б/н нашару заходит.
Вот между своими Стандарт(в т.ч. МК) -> Экономка перевод в ИБ стоит 0.1%+2грн
Я так понимаю, эт для любителей обнала.
А кредитчики с Экономками для Ощада пофиг, этих героев единицы в МоейСтране :mrgreen:

Спасибо за напоминание.
Мотаясь в кедах забыл усе насвете.
Про 0,5% на эконом прозевал.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:21

Re: Ощадбанк

  BigMan написав:Про 0,5% на эконом прозевал.

Та оно ж особо не спасает
Особенно западло выглядит када собираешься погасить кредитку на Экономке, а пышный МойБанк требует за это 0.5% :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:08

  clientage написав:.
Ваащето на Экономку СЭП заходит за 0.5%, уже полгода как :)
А на МК -- нашару :P


экономка это - Продукт "Економний" который под депозит ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:15

  J написав:
  clientage написав:.
Ваащето на Экономку СЭП заходит за 0.5%, уже полгода как :)
А на МК -- нашару :P


экономка это - Продукт "Економний" который под депозит ?

ага :)
ваащето он не тока под депозит, но снятие с него нашару в АТМ -- удобно для обслуживания депо
а вот пополнение по б/н - с комисс 0,5%, т.е. ну никак неудобно переганять на эту экономку б/н для последующего расчета в ПОСах или гашения кредзадолженности :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:24

  clientage написав:,
МК ж в Стандарте выпускается. Это припейд-карта из пакета Стандарт, т.е. там б/н нашару заходит.

и когда за нее начинают брать абонплату?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:38

  J написав:
  clientage написав:,
МК ж в Стандарте выпускается. Это припейд-карта из пакета Стандарт, т.е. там б/н нашару заходит.

и когда за нее начинают брать абонплату?

В момент перевыпуска и далее ежегодно 120грн, обычно она действительна 3 года.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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