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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1240124112421243

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:29

  clientage написав:
  J написав:

и когда за нее начинают брать абонплату?
В момент перевыпуска и далее ежегодно 120грн, обычно она действительна 3 года.

Какие варианты, если неохота платить?
Рынок достиг дна и начал копать вглубь... и так с 2008 года.
- Отношения с Приват-банком строятся по принципу семейной жизни: сначала опасаешься и осторожничаешь, потом притираешься, ну и в итоге либо жить без него не можешь, либо на дух не переносишь.
Илата Наволач
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:30

  Илата Наволач написав:
  clientage написав:
  J написав:

и когда за нее начинают брать абонплату?
В момент перевыпуска и далее ежегодно 120грн, обычно она действительна 3 года.

Какие варианты, если неохота платить?

прожить бы ещё эти три года :) :)
Ощад ещё раз 5 тарифы поменяет, тада и посчитаем варианты
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:37

  clientage написав:прожить бы ещё эти три года :) :)
Ощад ещё раз 5 тарифы поменяет, тада и посчитаем варианты

У меня карта заканчивается 10/18 :-(
Рынок достиг дна и начал копать вглубь... и так с 2008 года.
- Отношения с Приват-банком строятся по принципу семейной жизни: сначала опасаешься и осторожничаешь, потом притираешься, ну и в итоге либо жить без него не можешь, либо на дух не переносишь.
Илата Наволач
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:50

Re: Ощадбанк

  clientage написав:Ощад ещё раз 5 тарифы поменяет
а то и более... Ща на пенса ушедшего к Алке заимел МК за 10 минут,аж сам удивлен.Видать за 20 мин до оконцовки раб дня (а у пастафариан еще и праздничного :lol: ) все оперативно получается.


а шо то за 99,98 на закрытой пенсокарте? то наши? если свои,то как их забирают?

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:01

  clientage написав:... кредзадолженности :(

Как получить сие чудо в этом банчике ?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:07

  Banki написав:
  clientage написав:... кредзадолженности :(

Как получить сие чудо в этом банчике ?


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