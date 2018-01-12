Какие варианты, если неохота платить?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:29
Какие варианты, если неохота платить?
Рынок достиг дна и начал копать вглубь... и так с 2008 года.
- Отношения с Приват-банком строятся по принципу семейной жизни: сначала опасаешься и осторожничаешь, потом притираешься, ну и в итоге либо жить без него не можешь, либо на дух не переносишь.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:30
прожить бы ещё эти три года
Ощад ещё раз 5 тарифы поменяет, тада и посчитаем варианты
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:37
У меня карта заканчивается 10/18
Рынок достиг дна и начал копать вглубь... и так с 2008 года.
- Отношения с Приват-банком строятся по принципу семейной жизни: сначала опасаешься и осторожничаешь, потом притираешься, ну и в итоге либо жить без него не можешь, либо на дух не переносишь.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:50
Re: Ощадбанк
а то и более... Ща на пенса ушедшего к Алке заимел МК за 10 минут,аж сам удивлен.Видать за 20 мин до оконцовки раб дня (а у пастафариан еще и праздничного ) все оперативно получается.
а шо то за 99,98 на закрытой пенсокарте? то наши? если свои,то как их забирают?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 13 січ, 2018 16:01
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Суб 13 січ, 2018 16:07
под залог депо
или стать зарплатником/пенсом Ощада
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