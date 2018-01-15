ramaz пенса закрыли,она блочена,но про бабки на ней (пенс счету) забили)).А вот это поворот... Благодарим,товарищ,друг и брат©
Жаль не услышали заклинательницу хвестора))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 січ, 2018 15:21
ramaz пенса закрыли,она блочена,но про бабки на ней (пенс счету) забили)).А вот это поворот... Благодарим,товарищ,друг и брат©
Жаль не услышали заклинательницу хвестора))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 15 січ, 2018 20:35
Re: Ощадбанк
Підкажіть, будь ласка, де в Ощад24 можна відключити СМС-інформування через яке кожного місяця стягується комісія 7 грн? Є лише одна картка (Продукт-Економний)
Додано: Пон 15 січ, 2018 20:50
Re: Ощадбанк
В мене закінчився термін дії картки, зайти в ІБ неможливо, обновив картку, перелогінився, зайшов, а там зразу -14 грн.
З другого боку приймають поповнення по раніше укладеним депо під суттєво вищі %. Хоча чи ці % перекриють інфляцію також цікаве питання.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 15 січ, 2018 20:52
Re: Ощадбанк
Если тоько одна карта то никак. Смс надо для работы в Ощад24.
Додано: Пон 15 січ, 2018 21:11
Re: Ощадбанк
имеется Моя карта и Депозитка.
Моей картой-не пользуюсь, но там бесплатное смс, скоро карта кончается.
120 грн платить не охота.
можно ли ,при подключении смс-сервиса к депозитке , пользоваться банкингом?
Додано: Пон 15 січ, 2018 23:13
Можно.
Но можно просто получить ещё одну МК и к ней перепривязать ИБ ещё лет этак на 5 если пышный МойБанк чОнить не отчебучит с тарифами за это время
ПС. Депозиток у Ощада нема, вместо них Экономки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 16 січ, 2018 02:24
Re: Ощадбанк
Еще одну мк? Мне не дали.
Пришлось закрыть и через время открыть новенькую макаку.
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