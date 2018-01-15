RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1244124512461247

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:21

ramaz пенса закрыли,она блочена,но про бабки на ней (пенс счету) забили)).А вот это поворот... :shock: Благодарим,товарищ,друг и брат©
Жаль не услышали заклинательницу хвестора))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 03.12.14
Подякував: 91 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 20:35

Re: Ощадбанк

Підкажіть, будь ласка, де в Ощад24 можна відключити СМС-інформування через яке кожного місяця стягується комісія 7 грн? Є лише одна картка (Продукт-Економний)
KIM30
 
Повідомлень: 5276
З нами з: 12.11.09
Подякував: 887 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 20:50

Re: Ощадбанк

  ramaz написав:Загоняют в минуса. (проверено на собственном опыте)


В мене закінчився термін дії картки, зайти в ІБ неможливо, обновив картку, перелогінився, зайшов, а там зразу -14 грн.
З другого боку приймають поповнення по раніше укладеним депо під суттєво вищі %. Хоча чи ці % перекриють інфляцію також цікаве питання.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1580
З нами з: 19.04.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 20:52

Re: Ощадбанк

KIM30 написав:Підкажіть, будь ласка, де в Ощад24 можна відключити СМС-інформування через яке кожного місяця стягується комісія 7 грн? Є лише одна картка (Продукт-Економний)
Если тоько одна карта то никак. Смс надо для работы в Ощад24.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1674
З нами з: 24.06.15
Подякував: 40 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 21:11

Re: Ощадбанк

имеется Моя карта и Депозитка.
Моей картой-не пользуюсь, но там бесплатное смс, скоро карта кончается.
120 грн платить не охота.
можно ли ,при подключении смс-сервиса к депозитке , пользоваться банкингом?
sd_lg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 17.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:13

  sd_lg написав:имеется Моя карта и Депозитка.
Моей картой-не пользуюсь, но там бесплатное смс, скоро карта кончается.
120 грн платить не охота.
можно ли ,при подключении смс-сервиса к депозитке , пользоваться банкингом?

Можно.
Но можно просто получить ещё одну МК и к ней перепривязать ИБ ещё лет этак на 5 если пышный МойБанк чОнить не отчебучит с тарифами за это время :lol: :lol:

ПС. Депозиток у Ощада нема, вместо них Экономки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23096
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1890 раз.
Подякували: 2599 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 02:24

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  sd_lg написав:имеется Моя карта и Депозитка.
Моей картой-не пользуюсь, но там бесплатное смс, скоро карта кончается.
120 грн платить не охота.
можно ли ,при подключении смс-сервиса к депозитке , пользоваться банкингом?

Можно.
Но можно просто получить ещё одну МК и к ней перепривязать ИБ ещё лет этак на 5 если пышный МойБанк чОнить не отчебучит с тарифами за это время :lol: :lol:

ПС. Депозиток у Ощада нема, вместо них Экономки :)


Еще одну мк? Мне не дали.
Пришлось закрыть и через время открыть новенькую макаку.
BigMan
 
Повідомлень: 1226
З нами з: 16.06.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1244124512461247
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.