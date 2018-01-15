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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1246124712481249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:40

  vollena71 написав:
  avoska220 написав:Зачисление на эконом ч-з кассу или терминал ощада,без коммисии?

Зарахування на рахунок готівкових коштів (у валюті рахунку):
- з використанням картки через POS-термінал, банкомати, ІПТ Банку не тарифікується
- без використання картки в касі Банку через POS-термінал 1 % від суми
- без використання картки в ІПТ/АТМ (з депозитним модулем) Банку 0,50% від суми
- в будь-якій установі Банку (в межах регіонального управління) за реквізитами рахунку (окрім ТП "Мій комфорт") 0,75% від суми6


Спасибо за ответ.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:49

Re: Ощадбанк

  avoska220 написав:если подключен ИБ на МК,а на эконом отключен(ч-з горячку),смс по эконом не идут,только по МК,а что б увидеть движ по эконом нужно только заходить в ИБ МК,так?

ИБ -- один на ВСЕ-все-все счета/карты/депозиты в Ощаде. Вот подключили и видны сразу все продукты ( правда для одного региона/области :))
Просто при подключении через МК (де бесплатные СМСки) так будет дешевле всего :wink:
Ну шобы увидеть движение по продуктам, у которых нет СМС-инфо мона зайти в ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:30

  clientage написав:
  avoska220 написав:если подключен ИБ на МК,а на эконом отключен(ч-з горячку),смс по эконом не идут,только по МК,а что б увидеть движ по эконом нужно только заходить в ИБ МК,так?

ИБ -- один на ВСЕ-все-все счета/карты/депозиты в Ощаде. Вот подключили и видны сразу все продукты ( правда для одного региона/области :))
Просто при подключении через МК (де бесплатные СМСки) так будет дешевле всего :wink:
Ну шобы увидеть движение по продуктам, у которых нет СМС-инфо мона зайти в ИБ

Спасибо,то,что ИБ один на всех,мы за ценой не постоим...понятно.
В голове было 2-ва варианта: подключаешь МК,отключаеш эконом=смс идет,ч-з МК,но с обеих карт(один ИБ) /теперь понятно,что не идет.
2-вариант все то же=видно ч-з смс только МК,все остальное в ИБ.
Для платежей коммунальных,казначейских, одинаково годяться,обе карты?Можно ли себе на почту,как в привате платежки отправлять?
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:00

  OschadbankUA написав:
  KIM30 написав:Підкажіть, будь ласка, де в Ощад24 можна відключити СМС-інформування через яке кожного місяця стягується комісія 7 грн? Є лише одна картка (Продукт-Економний)


Доброго дня! Пакет «Розширений» за послугою СМС-банкінг надається автоматично при підключенні до системи WEB/Mobile-банкінгу, оскільки, окрім базових СМС-повідомлень (зарахування/списання коштів), Вам будуть надходити додаткові СМС-повідомлення з одноразовими паролями для підтвердження операцій в системах WEB/Mobile-банкінгу. Звертаємо Вашу увагу, що клієнти мають можливість оформити картку «Моя Картака», в тарифах якої СМС-банкінг безкоштовний. Більш детально з тарифами даної картки можливо ознайомитись на офіційному сайті банку.

А якщо на гарячій лінії відключити Ощад24, потім піти оформити Моя карта і підключити до неї ощад24?
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:01

Re: Ощадбанк

В ощаді можна якось змінити фінтелефон онлайн чи в терміналі?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:09

  chipmunk написав:В ощаді можна якось змінити фінтелефон онлайн чи в терміналі?

В терміналі міняв кілька днів назад.
Vial
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