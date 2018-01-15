avoska220 написав:Зачисление на эконом ч-з кассу или терминал ощада,без коммисии?
Зарахування на рахунок готівкових коштів (у валюті рахунку): - з використанням картки через POS-термінал, банкомати, ІПТ Банку не тарифікується - без використання картки в касі Банку через POS-термінал 1 % від суми - без використання картки в ІПТ/АТМ (з депозитним модулем) Банку 0,50% від суми - в будь-якій установі Банку (в межах регіонального управління) за реквізитами рахунку (окрім ТП "Мій комфорт") 0,75% від суми6
Спасибо за ответ.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220 написав:если подключен ИБ на МК,а на эконом отключен(ч-з горячку),смс по эконом не идут,только по МК,а что б увидеть движ по эконом нужно только заходить в ИБ МК,так?
ИБ -- один на ВСЕ-все-все счета/карты/депозиты в Ощаде. Вот подключили и видны сразу все продукты ( правда для одного региона/области ) Просто при подключении через МК (де бесплатные СМСки) так будет дешевле всего Ну шобы увидеть движение по продуктам, у которых нет СМС-инфо мона зайти в ИБ
avoska220 написав:если подключен ИБ на МК,а на эконом отключен(ч-з горячку),смс по эконом не идут,только по МК,а что б увидеть движ по эконом нужно только заходить в ИБ МК,так?
ИБ -- один на ВСЕ-все-все счета/карты/депозиты в Ощаде. Вот подключили и видны сразу все продукты ( правда для одного региона/области ) Просто при подключении через МК (де бесплатные СМСки) так будет дешевле всего Ну шобы увидеть движение по продуктам, у которых нет СМС-инфо мона зайти в ИБ
Спасибо,то,что ИБ один на всех,мы за ценой не постоим...понятно. В голове было 2-ва варианта: подключаешь МК,отключаеш эконом=смс идет,ч-з МК,но с обеих карт(один ИБ) /теперь понятно,что не идет. 2-вариант все то же=видно ч-з смс только МК,все остальное в ИБ. Для платежей коммунальных,казначейских, одинаково годяться,обе карты?Можно ли себе на почту,как в привате платежки отправлять?
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
KIM30 написав:Підкажіть, будь ласка, де в Ощад24 можна відключити СМС-інформування через яке кожного місяця стягується комісія 7 грн? Є лише одна картка (Продукт-Економний)
Доброго дня! Пакет «Розширений» за послугою СМС-банкінг надається автоматично при підключенні до системи WEB/Mobile-банкінгу, оскільки, окрім базових СМС-повідомлень (зарахування/списання коштів), Вам будуть надходити додаткові СМС-повідомлення з одноразовими паролями для підтвердження операцій в системах WEB/Mobile-банкінгу. Звертаємо Вашу увагу, що клієнти мають можливість оформити картку «Моя Картака», в тарифах якої СМС-банкінг безкоштовний. Більш детально з тарифами даної картки можливо ознайомитись на офіційному сайті банку.
А якщо на гарячій лінії відключити Ощад24, потім піти оформити Моя карта і підключити до неї ощад24?