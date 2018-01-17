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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1248124912501251

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:49

  bosson513 написав:Вопрос, могу ли я пополнить свой счет 2630ююю (срочный депозит) через терминал?
Да или нет? Если нет, то какая там "схема" , через какие карты и какие операции.

Напрямую пополнить нельзя. Сначала пополняете любую карту в терминале (только гривна), а потом через мобильное приложение или Ощад24 на ПК - пополнение депозита.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:51

Obval_Defoltovich налил, ПОДЯКА!
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:59

  bosson513 написав:Obval_Defoltovich налил, ПОДЯКА!

Очень плохо, что терминалы Ощадбанка не принимают валюту (доллар, евро). Приват, например, принимает. А Ощад любит только пышные купюры - новые доллары и евро, без загнутых уголков, пятнышек и надрывов. Техника пропустит любые купюры - лишь бы не фальшивки. А Ощаду нужны только пышные. Поэтому приём только через кассу, и очень тщательно рассматривают. Малейшее пятнышко - завернут. Один раз завернули сотку баксов, где под УФ просматривалось "Взятка". Чуть полицию не вызвали. Но банк-бегемот нормально схавал "Взятку".
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:44

  Obval_Defoltovich написав:
  bosson513 написав:Obval_Defoltovich налил, ПОДЯКА!

А Ощад любит только пышные купюры - новые доллары и евро, без загнутых уголков, пятнышек и надрывов. Техника пропустит любые купюры - лишь бы не фальшивки. А Ощаду нужны только пышные. Поэтому приём только через кассу, и очень тщательно рассматривают. Малейшее пятнышко - завернут.


Не так давно закрывал долларовый депозит в Ощаде - выдали новехонькими синими купюрами с номерами по порядку, что приятно удивило. На 99% я их первый частный владелец вообще.
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lawyer23
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