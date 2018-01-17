Напрямую пополнить нельзя. Сначала пополняете любую карту в терминале (только гривна), а потом через мобильное приложение или Ощад24 на ПК - пополнение депозита.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 січ, 2018 16:49
Напрямую пополнить нельзя. Сначала пополняете любую карту в терминале (только гривна), а потом через мобильное приложение или Ощад24 на ПК - пополнение депозита.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Сер 17 січ, 2018 16:51
Obval_Defoltovich налил, ПОДЯКА!
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Сер 17 січ, 2018 16:59
Очень плохо, что терминалы Ощадбанка не принимают валюту (доллар, евро). Приват, например, принимает. А Ощад любит только пышные купюры - новые доллары и евро, без загнутых уголков, пятнышек и надрывов. Техника пропустит любые купюры - лишь бы не фальшивки. А Ощаду нужны только пышные. Поэтому приём только через кассу, и очень тщательно рассматривают. Малейшее пятнышко - завернут. Один раз завернули сотку баксов, где под УФ просматривалось "Взятка". Чуть полицию не вызвали. Но банк-бегемот нормально схавал "Взятку".
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:44
Не так давно закрывал долларовый депозит в Ощаде - выдали новехонькими синими купюрами с номерами по порядку, что приятно удивило. На 99% я их первый частный владелец вообще.
Work, save, invest, repeat (c)
Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
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