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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 січ, 2018 22:46
malser как по мне , это два разные действия.
вполне реально прийти и просто положить депозит , получив простой мастеркард дебит для обслуживания депозита в части получения %%. Можно секономить и не ставить галочку в графе "СМС". Такие важные события, как открытие вклада,его пополнения и выплаты система сообщит вам самостоятельно и абсолютно без абонки. Просто нужно выбрать простой мастеркард дебит (могут напарить и платную карту). А МК (макака) уже на любителя.
Депозит это полочный продукт Ощада , простой к пониманию. Инструменты по работе с ним тоже могут быть просты.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Чет 18 січ, 2018 22:47
klug написав:
Відкрийте депо на мін. суму - отримаєте картку і порадуєте менеджера.
Еге ж, сьогодні так і зробив. Правда пропонували хитрий спосіб - відкрити мк, з неї депо, замовити депозитну а мк закрити. Тоді можна буде на депозитну...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Додано: Чет 18 січ, 2018 22:53
chipmunk написав:
Еге ж, сьогодні так і зробив. Правда пропонували хитрий спосіб - відкрити мк, з неї депо, замовити депозитну а мк закрити. Тоді можна буде на депозитну...
це натуральный геммор
страшный сон , зайва витрата калорий
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Чет 18 січ, 2018 22:58
Goodman написав:
це натуральный геммор
страшный сон , зайва витрата калорий
Та ні - інетбанкінг вже є, а закрити мк можна коли зроблять депозитну - бо іменна, зразу не дають, все одно другий раз ходити
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
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chipmunk
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 01:08
chipmunk написав: Goodman написав:
це натуральный геммор
страшный сон , зайва витрата калорий
Та ні - інетбанкінг вже є, а закрити мк можна коли зроблять депозитну - бо іменна, зразу не дають, все одно другий раз ходити
Щоб і надалі був шаровий банкінг потрібна жива МК, нафіга її закривати?
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