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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1249125012511252

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:46

malser как по мне , это два разные действия.
вполне реально прийти и просто положить депозит , получив простой мастеркард дебит для обслуживания депозита в части получения %%. Можно секономить и не ставить галочку в графе "СМС". Такие важные события, как открытие вклада,его пополнения и выплаты система сообщит вам самостоятельно и абсолютно без абонки. Просто нужно выбрать простой мастеркард дебит (могут напарить и платную карту). А МК (макака) уже на любителя.
Депозит это полочный продукт Ощада , простой к пониманию. Инструменты по работе с ним тоже могут быть просты.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:47

Re: Ощадбанк

  klug написав:Відкрийте депо на мін. суму - отримаєте картку і порадуєте менеджера.

Еге ж, сьогодні так і зробив. Правда пропонували хитрий спосіб - відкрити мк, з неї депо, замовити депозитну а мк закрити. Тоді можна буде на депозитну...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:53

Re: Ощадбанк

  chipmunk написав:Еге ж, сьогодні так і зробив. Правда пропонували хитрий спосіб - відкрити мк, з неї депо, замовити депозитну а мк закрити. Тоді можна буде на депозитну...


це натуральный геммор
страшный сон , зайва витрата калорий
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:58

Re: Ощадбанк

  Goodman написав:це натуральный геммор
страшный сон , зайва витрата калорий

Та ні - інетбанкінг вже є, а закрити мк можна коли зроблять депозитну - бо іменна, зразу не дають, все одно другий раз ходити ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 01:08

  chipmunk написав:
  Goodman написав:це натуральный геммор
страшный сон , зайва витрата калорий

Та ні - інетбанкінг вже є, а закрити мк можна коли зроблять депозитну - бо іменна, зразу не дають, все одно другий раз ходити ;)

Щоб і надалі був шаровий банкінг потрібна жива МК, нафіга її закривати?
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