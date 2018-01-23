В этом банке может быть шо угодно. Может у них скрытая комиссия на пополнение депо 3 лицом.
Внимательное изучение ДКБО и тарифов не навредит
А там ничо нет ни про возможность ни про тарификацию пополняшек депозитов внешними платежами. Боюсь, шо даже в отд. не смогут подтвердить такую возможность, а, тем более, дать реквизиты для такого пополнения
malser написав:Может у них скрытая комиссия на пополнение депо 3 лицом.
Нет там никаких срытых комиссий. Сначала подходил к оперу - она на листочке выписывала 2630 и шла в кассу ледоколом депочеловеку расчищать путь в очереди. Потом сам себе выписал номер счета и прямиком в кассу - кассир сам инициирует и печатает документ. Там счет кассы и счет 2630. Назначение : Поповнення згидно договору № ******* в1д "**" ***** 2017 року . все. Никаких вопросов и никаких паспортов.
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malser написав:Может у них скрытая комиссия на пополнение депо 3 лицом.
Нет там никаких срытых комиссий. Сначала подходил к оперу - она на листочке выписывала 2630 и шла в кассу ледоколом депочеловеку расчищать путь в очереди. Потом сам себе выписал номер счета и прямиком в кассу - кассир сам инициирует и печатает документ. Там счет кассы и счет 2630. Назначение : Поповнення згидно договору № ******* в1д "**" ***** 2017 року . все. Никаких вопросов и никаких паспортов.
malser написав:Может у них скрытая комиссия на пополнение депо 3 лицом.
Нет там никаких срытых комиссий. Сначала подходил к оперу - она на листочке выписывала 2630 и шла в кассу ледоколом депочеловеку расчищать путь в очереди. Потом сам себе выписал номер счета и прямиком в кассу - кассир сам инициирует и печатает документ. Там счет кассы и счет 2630. Назначение : Поповнення згидно договору № ******* в1д "**" ***** 2017 року . все. Никаких вопросов и никаких паспортов.
Значит не валюта и меньше 150к
Ваащето паспорт могут не требовать при пополняшке до 15Кгрн, но кассиры раазные бывают А савсэм ваащето, то мы речь вели о пополняхе депо по СЭПу