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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1253125412551256

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:32

  Scholar написав:
  malser написав:
  Scholar написав:В чем риск?

В этом банке может быть шо угодно. Может у них скрытая комиссия на пополнение депо 3 лицом.


Внимательное изучение ДКБО и тарифов не навредит

А там ничо нет ни про возможность ни про тарификацию пополняшек депозитов внешними платежами. Боюсь, шо даже в отд. не смогут подтвердить такую возможность, а, тем более, дать реквизиты для такого пополнения :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:36

clientage

Всегда можно взять 100 грн и потестить. В качестве реквизитов использовать данные для зачисления на текущий, номером счета использовать депозитный 2630/2635
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:42

  Scholar написав:clientage

Всегда можно взять 100 грн и потестить. В качестве реквизитов использовать данные для зачисления на текущий, номером счета использовать депозитный 2630/2635

Работает так нормально, всегда безналом так депозиты пополняю, только уточните МФО в вашем регионе банка.
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:48

  slasva написав:
  Scholar написав:clientage

Всегда можно взять 100 грн и потестить. В качестве реквизитов использовать данные для зачисления на текущий, номером счета использовать депозитный 2630/2635

Работает так нормально, всегда безналом так депозиты пополняю, только уточните МФО в вашем регионе банка.


Области вроде ж начали объединять под одним МФО или нет?
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:54

  Scholar написав:
  slasva написав:Работает так нормально, всегда безналом так депозиты пополняю, только уточните МФО в вашем регионе банка.


Области вроде ж начали объединять под одним МФО или нет?


Базу общую по стране делают.
МФО не меняют.
Посмотреть код можно тут
https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict/banks?parent=6&sort=type_id&cPage=0&startIndx=1
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:54

  Scholar написав:
  slasva написав:
  Scholar написав:clientage

Всегда можно взять 100 грн и потестить. В качестве реквизитов использовать данные для зачисления на текущий, номером счета использовать депозитный 2630/2635

Работает так нормально, всегда безналом так депозиты пополняю, только уточните МФО в вашем регионе банка.


Области вроде ж начали объединять под одним МФО или нет?

Да, но не все, поэтому нужно и уточнить как у Вас.
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:18

Re: Ощадбанк

  malser написав:Может у них скрытая комиссия на пополнение депо 3 лицом.


Нет там никаких срытых комиссий.
Сначала подходил к оперу - она на листочке выписывала 2630 и шла в кассу ледоколом депочеловеку расчищать путь в очереди.
Потом сам себе выписал номер счета и прямиком в кассу - кассир сам инициирует и печатает документ. Там счет кассы и счет 2630.
Назначение : Поповнення згидно договору № ******* в1д "**" ***** 2017 року .
все. Никаких вопросов и никаких паспортов.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 20:00

  bosson513 написав:
  malser написав:Может у них скрытая комиссия на пополнение депо 3 лицом.


Нет там никаких срытых комиссий.
Сначала подходил к оперу - она на листочке выписывала 2630 и шла в кассу ледоколом депочеловеку расчищать путь в очереди.
Потом сам себе выписал номер счета и прямиком в кассу - кассир сам инициирует и печатает документ. Там счет кассы и счет 2630.
Назначение : Поповнення згидно договору № ******* в1д "**" ***** 2017 року .
все. Никаких вопросов и никаких паспортов.


Значит не валюта и меньше 150к
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 20:13

  Scholar написав:
  bosson513 написав:
  malser написав:Может у них скрытая комиссия на пополнение депо 3 лицом.


Нет там никаких срытых комиссий.
Сначала подходил к оперу - она на листочке выписывала 2630 и шла в кассу ледоколом депочеловеку расчищать путь в очереди.
Потом сам себе выписал номер счета и прямиком в кассу - кассир сам инициирует и печатает документ. Там счет кассы и счет 2630.
Назначение : Поповнення згидно договору № ******* в1д "**" ***** 2017 року .
все. Никаких вопросов и никаких паспортов.


Значит не валюта и меньше 150к

Ваащето паспорт могут не требовать при пополняшке до 15Кгрн, но кассиры раазные бывают :) А савсэм ваащето, то мы речь вели о пополняхе депо по СЭПу :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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