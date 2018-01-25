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банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1255125612571258 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 440 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 31% 135 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 26% 116 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 89 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 57 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 10% 43 Всього голосів : 440 Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:50 la9 написав: Квесторе_поверніться написав: la9 написав: Форумчане, подскажите пожалуйста реквизиты для сэпа на ощадовский 2625. Форумчане, подскажите пожалуйста реквизиты для сэпа на ощадовский 2625.

З яких країв будете? З яких країв будете?

Ой... Это ж здесь разные МФО... я и забыл...



Банка списала в минус комиссию за смс по счету моего пенсионера, по которому несколько месяцев наза была написана заява на закрытие! Счет открывался в одном регионе, а заява писалась в другом, от этого такой геморой получился... Ладно, буду через КЦ узнавать реквизиты... Ой... Это ж здесь разные МФО... я и забыл...Банка списала в минус комиссию за смс по счету моего пенсионера, по которому несколько месяцев наза была написана заява на закрытие!Счет открывался в одном регионе, а заява писалась в другом, от этого такой геморой получился... Ладно, буду через КЦ узнавать реквизиты...

Господи, прости меня, но какие же де*** сидят в КЦ банка

Это норма или мне так не фартит в пятницу вечером?? За несколько сеансов общения с КЦ с разными девочками так и не удалось добиться вменяемых ответов.

Помогите с реквизитами, плиз! Нужно погасит задолженность и снова попыаться закрыть счет

Пополнение через транзитник или напрямую? Есть № 2625..., МФО 335106, Окпо 09334702. Хотя по инфо КЦ я так и не понял - транзитник или напрямую. Господи, прости меня, но какие же де*** сидят в КЦ банкаЭто норма или мне так не фартит в пятницу вечером?? За несколько сеансов общения с КЦ с разными девочками так и не удалось добиться вменяемых ответов.Помогите с реквизитами, плиз! Нужно погасит задолженность и снова попыаться закрыть счетПополнение через транзитник или напрямую? Есть № 2625..., МФО 335106, Окпо 09334702. Хотя по инфо КЦ я так и не понял - транзитник или напрямую. la9 Повідомлень: 907 З нами з: 02.07.09 Подякував: 160 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:02 la9 написав: Господи, прости меня, но какие же де*** сидят в КЦ банка

Это норма или мне так не фартит в пятницу вечером?? За несколько сеансов общения с КЦ с разными девочками так и не удалось добиться вменяемых ответов.

Помогите с реквизитами, плиз! Нужно погасит задолженность и снова попыаться закрыть счет

Пополнение через транзитник или напрямую? Есть № 2625..., МФО 335106, Окпо 09334702. Хотя по инфо КЦ я так и не понял - транзитник или напрямую. Господи, прости меня, но какие же де*** сидят в КЦ банкаЭто норма или мне так не фартит в пятницу вечером?? За несколько сеансов общения с КЦ с разными девочками так и не удалось добиться вменяемых ответов.Помогите с реквизитами, плиз! Нужно погасит задолженность и снова попыаться закрыть счетПополнение через транзитник или напрямую? Есть № 2625..., МФО 335106, Окпо 09334702. Хотя по инфо КЦ я так и не понял - транзитник или напрямую.

Напрямую! ИНН (ОКПО забудьте) и ФИО - клиента, МФО по областям разные.

И на Экономку(пенсионки, социалки) с комис заходит 0.5%, на Стандарт(МК) - нашару.

А мона ж через Ощад-р2р закинуть = 5грн за сумму до 14994грн Напрямую! ИНН (ОКПО забудьте) и ФИО - клиента, МФО по областям разные.И на Экономку(пенсионки, социалки) с комис заходит 0.5%, на Стандарт(МК) - нашару.А мона ж через Ощад-р2р закинуть = 5грн за сумму до 14994грн ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 23194 З нами з: 08.12.07 Подякував: 1894 раз. Подякували: 2620 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:30 clientage написав: la9 написав: Господи, прости меня, но какие же де*** сидят в КЦ банка

Это норма или мне так не фартит в пятницу вечером?? За несколько сеансов общения с КЦ с разными девочками так и не удалось добиться вменяемых ответов.

Помогите с реквизитами, плиз! Нужно погасит задолженность и снова попыаться закрыть счет

Пополнение через транзитник или напрямую? Есть № 2625..., МФО 335106, Окпо 09334702. Хотя по инфо КЦ я так и не понял - транзитник или напрямую. Господи, прости меня, но какие же де*** сидят в КЦ банкаЭто норма или мне так не фартит в пятницу вечером?? За несколько сеансов общения с КЦ с разными девочками так и не удалось добиться вменяемых ответов.Помогите с реквизитами, плиз! Нужно погасит задолженность и снова попыаться закрыть счетПополнение через транзитник или напрямую? Есть № 2625..., МФО 335106, Окпо 09334702. Хотя по инфо КЦ я так и не понял - транзитник или напрямую.

Напрямую! ИНН (ОКПО забудьте) и ФИО - клиента, МФО по областям разные.

И на Экономку(пенсионки, социалки) с комис заходит 0.5%, на Стандарт(МК) - нашару.

А мона ж через Ощад-р2р закинуть = 5грн за сумму до 14994грн Напрямую! ИНН (ОКПО забудьте) и ФИО - клиента, МФО по областям разные.И на Экономку(пенсионки, социалки) с комис заходит 0.5%, на Стандарт(МК) - нашару.А мона ж через Ощад-р2р закинуть = 5грн за сумму до 14994грн

Спасибо! р2р уже не получится - карта не действует с ноября, но умельцы из Ощада умудрились насчитать в минус плату за смс по карте, срок которой истек, и счет к которой уже несколько месяцев как должен быть закрыт по заяве клиента Спасибо! р2р уже не получится - карта не действует с ноября, но умельцы из Ощада умудрились насчитать в минус плату за смс по карте, срок которой истек, и счет к которой уже несколько месяцев как должен быть закрыт по заяве клиента la9 Повідомлень: 907 З нами з: 02.07.09 Подякував: 160 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:36 Andey написав: Оказывается продать валюту банку на сумму более 150000грн это головняк: надо заполнять какие-то анкеты, отправлять в Киев по опрацювання и т.д.

это при том, что доки о легальном происхождении средств были на руках Оказывается продать валюту банку на сумму более 150000грн это головняк: надо заполнять какие-то анкеты, отправлять в Киев по опрацювання и т.д.это при том, что доки о легальном происхождении средств были на руках



Ради хз какого курса. В любом обменнике выше будет Ради хз какого курса. В любом обменнике выше будет «Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html Scholar Повідомлень: 803 З нами з: 25.03.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:51 la9 написав: clientage написав: la9 написав: Господи, прости меня, но какие же де*** сидят в КЦ банка

Это норма или мне так не фартит в пятницу вечером?? За несколько сеансов общения с КЦ с разными девочками так и не удалось добиться вменяемых ответов.

Помогите с реквизитами, плиз! Нужно погасит задолженность и снова попыаться закрыть счет

Пополнение через транзитник или напрямую? Есть № 2625..., МФО 335106, Окпо 09334702. Хотя по инфо КЦ я так и не понял - транзитник или напрямую. Господи, прости меня, но какие же де*** сидят в КЦ банкаЭто норма или мне так не фартит в пятницу вечером?? За несколько сеансов общения с КЦ с разными девочками так и не удалось добиться вменяемых ответов.Помогите с реквизитами, плиз! Нужно погасит задолженность и снова попыаться закрыть счетПополнение через транзитник или напрямую? Есть № 2625..., МФО 335106, Окпо 09334702. Хотя по инфо КЦ я так и не понял - транзитник или напрямую.

Напрямую! ИНН (ОКПО забудьте) и ФИО - клиента, МФО по областям разные.

И на Экономку(пенсионки, социалки) с комис заходит 0.5%, на Стандарт(МК) - нашару.

А мона ж через Ощад-р2р закинуть = 5грн за сумму до 14994грн Напрямую! ИНН (ОКПО забудьте) и ФИО - клиента, МФО по областям разные.И на Экономку(пенсионки, социалки) с комис заходит 0.5%, на Стандарт(МК) - нашару.А мона ж через Ощад-р2р закинуть = 5грн за сумму до 14994грн

Спасибо! р2р уже не получится - карта не действует с ноября, но умельцы из Ощада умудрились насчитать в минус плату за смс по карте, срок которой истек, и счет к которой уже несколько месяцев как должен быть закрыт по заяве клиента Спасибо! р2р уже не получится - карта не действует с ноября, но умельцы из Ощада умудрились насчитать в минус плату за смс по карте, срок которой истек, и счет к которой уже несколько месяцев как должен быть закрыт по заяве клиента

Вы ещё проверьте мож оте рукодельники еще и карту перевыпустили и аХтивировали... случаайно Вы ещё проверьте мож оте рукодельники еще и карту перевыпустили и аХтивировали... случаайно ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 23194 З нами з: 08.12.07 Подякував: 1894 раз. Подякували: 2620 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:44 Re: Ощадбанк Да они зарабатывают на чем только могут... сегодня заходила открыть вал. счет. чтобы можно было в любой момент снять деньги. так сказали. что при выдаче 1% от суммы комиссия brainybird Повідомлень: 540 З нами з: 13.03.14 Подякував: 148 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:33 brainybird написав: Да они зарабатывают на чем только могут... сегодня заходила открыть вал. счет. чтобы можно было в любой момент снять деньги. так сказали. что при выдаче 1% от суммы комиссия Да они зарабатывают на чем только могут... сегодня заходила открыть вал. счет. чтобы можно было в любой момент снять деньги. так сказали. что при выдаче 1% от суммы комиссия

С карты Экономной через кассу бесплатно С карты Экономной через кассу бесплатно ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 23194 З нами з: 08.12.07 Подякував: 1894 раз. Подякували: 2620 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1255125612571258 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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